Ferran Torres juega al despiste en el día previo a que España y Francia se midan en la final de la Liga de las Naciones. El jugador del Manchester City no saltó al terreno de jugo junto al resto de sus compañeros en el último entrenamiento previo al duelo y se quedó en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva del Inter de Milán tratándose del golpe que sufrió en las semifinales frente a Italia. No obstante, desde la Selección trasmiten tranquilidad y, como ya contó OKDIARIO, forzará para ser de la partida.

“Juega seguro”, aseguran fuentes cercanas a los hombres de Luis Enrique desde Milán. La selección española está convencida de que uno de sus principales referentes terminará de recuperarse para poder estar disponible en el duelo contra Francia, donde su presencia se antoja capital. Hay que recordar que ante Italia en semifinales hizo los dos goles del partido para dar el triunfo al combinado nacional. Después, un golpe sufrido en la primera mitad le obligó a pedir el cambio al inicio del segundo acto.

El jugador también está convencido de que podrá estar ante Francia. Es cierto que el jueves, el viernes y el sábado no se ha podido entrenar con normalidad, pero tras someterse a unas pruebas horas después del partido que confirmaban que no había rotura en el pie derecho, tanto el futbolista como el cuerpo técnico de Luis Enrique están convencidos de que no tendrá ningún tipo de problema para ser de la partida. Aunque tenga dolor, algo normal y soportable, forzará para ayudar a España en la final de la Liga de las Naciones.

Además, Ferran tiene otro reto por delante en el duelo contra Francia. El valenciano suma seis goles en esta edición de la Liga de las Naciones y está empatado como máximo goleador con Lukaku, por lo que espera que el belga se quede a cero ante Italia en el partido por el tercer y cuarto puesto y él pueda hacer, al menos, una diana que le dé este reconocimiento.