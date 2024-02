Fernando Alonso ha paseado su Ferrari por las calles de Mónaco en plena conmoción por Lewis Hamilton, el fichaje bomba de la pretemporada en la Fórmula 1 y que en 2025 se mudará a la escudería italiana. El piloto español, que militó durante cinco años en el equipo de Maranello, se dejó ver por las calles del Principado al volante de su espectacular LaFerrari Nero DS Opaco, uno de los exclusivos coches deportivos que engrosan su garaje.

Esta semana se hizo oficial el fichaje de Hamilton por Ferrari de cara al año que viene. Antes de un Mundial que apuntaba a ser histórico por la circunstancia de que más de una decena de pilotos finalizaban su contrato, los primeros en moverse fueron Hamilton y Ferrari, que ya habían tenido varias conversaciones a lo largo de los últimos meses. El sueño del inglés desde pequeño siempre fue subirse a bordo de un coche del equipo italiano y este fichaje histórico se ha hecho realidad, por lo que lo cumplirá con 40 años.

Por su parte, Fernando Alonso, que fue compañero de equipo de Hamilton durante su año de tortuosa convivencia en McLaren, estuvo cinco años en Ferrari, donde se le escapó en varias ocasiones su sueño de lograr el tercer título mundial. Eso no quita para que siga siendo un ídolo para la afición de la Scuderia y para que el asturiano siga pilotando coches de Ferrari, aunque sean modelos de calle como el LaFerrari.

El piloto español tiene contrato hasta 2024 con Aston Martin, que presentará su nuevo coche el próximo 12 de febrero, pero ya ha manifestado que se ve compitiendo también en 2025. «Me veo con fuerzas, ganas y optimismo de cara a 2024 y 2025. Creo que 2024 va a ser un buen año. Aston Martin tiene hambre de victorias. Hay otra actitud para las carreras. Esta fuerza de Aston Martin seguramente me ayude a mantenerme más positivo durante el año», afirmó Fernando Alonso con optimismo en un documental elaborado por DAZN.

Su relación con Hamilton

Sobre la rivalidad con Hamilton, el asturiano apuntó que esta ahora es diferente, aunque no cree que sean «amigos en el futuro». «No compartimos muchas cosas, pero en 2007 la rivalidad llegó a un escalón superior. Empezamos a notar esa tensión y esa fricción. Llegas a la reunión del equipo, y ves cómo tiene quejas para corregir y mejorar lo suyo, no lo de los dos, y así lograr ese extra de ventaja», relató.

Además, el doble campeón del mundo también repasó momentos icónicos de su carrera, como el GP de Valencia de 2012, donde venció. «Fue lo más cercano que me he sentido nunca a ser invencible, a estar en otra dimensión», confesó.

Por último, recordó la figura de Flavio Briatore, su jefe de equipo en su etapa en Renault. «Llevamos 23 años juntos y no ha hecho más que reforzarse la relación, que es casi paternal. Es una persona de la que me he podido fiar y ha estado cerca. En el deporte profesional ves fácil las personas que están por interés y las que están de verdad y son sinceras, en las que está Flavio», expresó.