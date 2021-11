Fernando Alonso no ha vuelto a la Fórmula 1 de paseo. En la última carrera en Qatar logró su primer podio desde que volvió a la competición y ese logro ha reavivado su fuego interior. El asturiano no pierde de vista su auténtica meta, aspirar al tercer título mundial, y a sus 40 años no se marca plazos para intentar el asalto a un trono que ya ocupó en 2005 y 2006. Hay Fernando Alonso para rato. Así lo ha reafirmado en declaraciones al podcast oficial de la F1.

«Seguiré en la F1 más allá de 2022 incluso si el coche de Alpine no es tan bueno. Mi plan es quedarme al menos dos o tres años más ”, dijo Fernando Alonso, más ambicioso que nunca. «Tengo muchas ganas de que llegue mi tercer título mundial y para conseguirlo haré lo que esté en mis manos y, aún más, en los próximos años”, apuntó.

Esta declaración de intenciones llega después de que el pasado fin de semana lograra el 98º podio de su carrera en la F1 y liquidara una racha de siete años alejado del cajón. Fue la primera piedra sobre la que Fernando Alonso quiere edificar su vuelta a lo más alto. Aunque quiere dejar claro que no está «desesperado» por ganar otro título, sí es consciente de lo que podría transmitir a sus seguidores más jóvenes si reverdece viejos laureles.

“No importa si tienes 19 años o si tienes 42, o 43, es una forma de vida y una dedicación total al deporte. Probablemente eso será lo más importante si gano el tercer título mundial: ese tipo de legado y el mensaje para las generaciones futuras. Significaría mucho después de que terminase mi carrera en la Fórmula 1: cómo ir siempre al límite, tratar de encontrar siempre la excelencia en las cosas que haces y tener una disciplina muy alta para hacerlas», reflexionó.

Al Mundial de Fórmula 1 todavía le restan dos carreras en Arabia Saudí y Abu Dhabi para concluir. Resuelta la gran incógnita del campeón, sea Max Verstappen o sea Lewis Hamilton, la competición se sumergirá en lo desconocido el próximo invierno, con un revolucionario cambio de reglas que puede sacudir por completo el actual ‘statu quo’. Fernando Alonso lo sabe y ya se relame.