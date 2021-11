La Alonsomanía ha vuelto, al menos en lo que a los perfiles en redes sociales de la Fórmula 1 se refiere. Pese a la victoria de Lewis Hamilton en Losail, y pese a que con este resultado el británico se ha situado a 8 puntos de Max Verstappen, Fernando Alonso fue elegido por los aficionados como el piloto del día. La Fórmula 1 ha querido corresponder a sus seguidores con varios vídeos del asturiano, que en el estreno de Qatar en el Gran Circo, logró subirse al podio siete años después.

Tal vez, el vídeo más emotivo es el que muestra cómo ha pasado el tiempo desde entonces. En la parte superior, la Fórmula 1 enseña a Fernando Alonso cruzando la bandera a cuadros en segunda posición en el Gran Premio de Hungría de 2014, cuando todavía estaba en Ferrari. En la inferior a éste haciendo lo propio, como tercero, en el Gran Premio de Qatar de 2021.

Fernando Alonso back on the podium 😃 It's just wonderful to see the great man up there again 🙌#QatarGP 🇶🇦 @alo_oficial pic.twitter.com/JC9tUgAYYh — Formula 1 (@F1) November 22, 2021

A su vez, a través de un artículo, la Fórmula 1 ensalzaba la gesta del español en Losail: “Fernando Alonso logró su primer podio para Alpine y el primero en Fórmula 1 desde Hungría 2014, hace 105 carreras, un intervalo récord entre podios consecutivos”. “Antes de esta noche, Alonso nunca había subido al podio, mientras que Verstappen, que hizo su debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia de 2015, ha estado en la parrilla”, añadía a modo de curiosidad.

Alonso, a la altura de Schumacher y de Mansell

“En los últimos 35 años, aparte de Alonso, solo otros 2 pilotos mayores de 40 años han subido al podio (Michael Schumacher, Europa 2012, y Nigel Mansell, Australia 1994)”, destacaba la Fórmula 1. Por todo ello entendía la elección de los aficionados de a Fernando Alonso como piloto del día, algo de lo que quiso dejar constancia en sus redes.

P3 and a first F1 podium finish for seven years 👌 No wonder you voted @alo_oficial as Driver of the Day in Qatar! 🤩#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/mjClNiVyVU — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

El “olé, olé” del ovetense tras cruzar la bandera a cuadros es otro de los momentos que la Fórmula 1 ha querido mostrar con un vídeo.

What a moment for @alo_oficial in Qatar as he clinches an incredible P3 finish and a place on the podium! 🎧 🙌#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/Cr6XrysJcj — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

La celebración de Fernando Alonso

Nada más aparcar el coche, Fernando Alonso agradeció a sus ingenieros el trabajo realizado en Qatar. Con ellos, en el parque cerrado, comenzó su celebración.

PODIUM FEELS 🙌 It's been seven years since @alo_oficial celebrated like this in parc ferme – what a moment! 🤩#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/4htTYPlRpu — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

El bicampeón volvió a subirse al podio y lo hizo, nada más y nada menos, que con Lewis Hamilton y Max Verstappen. Los tres dejaron una imagen para la historia ya que se trataba de la primera carrera de Fórmula 1 celebrada en Qatar.

Terminado el acto protocolario comenzó la celebración del equipo Alpine. En ella también estuvo presente Esteban Ocon, que terminó quinto el Gran Premio de Qatar. Pese a que el equipo francés había llegado empatado a puntos en el quinto puesto del Mundial de Constructores con AlphaTauri, se va de Losail con 25 de ventaja.

En un día feliz para el equipo Alpine, en el que dio un importante paso para lograr el objetivo que se marcó a comienzo de temporada, el quinto puesto en el Mundial de Constructores, Fernando Alonso era definición de felicidad. Esto es algo que también reflejó la Fórmula 1 en sus redes sociales.

Alonso pidió perdón en redes

Fernando Alonso, por su parte, escribió en sus redes sociales: “Podio 98 ya está en casa . Perdón por el retraso”.

Podio 98 ya está en casa . Perdón por el retraso 😁 Podium 98th is already at home. Sorry for the delay 😁#qatar #f1 #alpine #podio pic.twitter.com/3sVsPt2dOH — Fernando Alonso (@alo_oficial) November 21, 2021

Otro que echó mano de ellas fue Esteban Ocon para felicitar a su compañero en Alpine. “Megacarrera hoy. Todas mis felicitaciones a Fernando Alonso por su podio. P5 de P9 para mí, el coche estaba en llamas”, celebraba.

Mega race today, all my congratulations to @alo_oficial for his podium! P5 from P9 for me, the car was on fire @AlpineF1Team 🔥!! #EO31 pic.twitter.com/aI7MgfHxpm — Esteban Ocon (@OconEsteban) November 21, 2021

Alpine y las imágenes inéditas de la celebración de Alonso

Por último, también compartió contenido exclusivo en sus redes de la celebración de Fernando Alonso, el equipo Alpine.

Yes! Yes! Yes! Who else is still buzzing from yesterday’s podium? P3 and P5 💙 What a team!#QatarGP pic.twitter.com/OTCimYQWTQ — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) November 22, 2021

2021 #QatarGP Trackside Team photo.

Tag yourself, we’re the pointy finger at the back! 😂 pic.twitter.com/Nuj7hfybQD — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) November 22, 2021

Las declaraciones de Fernando Alonso

La Fórmula 1 también se hizo eco de las palabras de Fernando Alonso tras su exhibición en Qatar: “Llevaba tiempo esperando esto, este podio se hizo de rogar, es el 98, pero entre el 97 y el 98 hubo una pausa muy grande. Estoy agradecido de todo el mundo que esperó por ello, que confió en que algún día volvería a estar en el podio. Contento de que haya sido con un buen fin de semana, con buena competitividad, no ha habido ningún caos ni ninguna cosa rara. Compartimos podio con Hamilton y Verstappen, no con… con todo respeto, con cualquier otro. Estoy muy contento, agradecido de todo el mundo que lleva esperando tantos años y estuvo ahí siempre al lado y confiando”.

“He vuelto para intentar luchar por ser campeón una vez más, el 2022 nos ofrece un reinicio en cuanto a la competitividad. Si no somos rápidos el año que viene, será por nuestra culpa, porque no hemos hecho las cosas bien, no es como este año que es una continuación del año pasado, entonces, tenemos esa oportunidad, a ver si nos salen las cosas bien. Este tipo de gestión de neumáticos, la salida, la curva 2 o de entender un poco la estrategia, sin el 2021 no hubiese estado listo para el 2022, he tenido que hacer un periodo de transición. Este año formaba parte ‘del plan’, para estar un poco más acostumbrados para el año que viene”, agregaba optimista.

“Ojalá llegar a 100 podios algún día, pronto o esperemos que para el 99 no haya que esperar tanto como para el 98”, finalizaba Fernando Alonso.