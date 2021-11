Fernando Alonso finalizó una de las carreras más emotivas de su extensa carrera deportiva. Decir esto ante un bicampeón de Fórmula 1, bicampeón de las 24 horas de Le Mans y campeón del mundo en Resistencia son palabras mayores, pero una sequía de más de siete años justifica una buena juerga este domingo en Doha.

«El podio 98 ya está en casa. Perdón por el retraso», dijo Fernando Alonso con emojis sonrientes celebrando un tercer puesto que es el podio número 98 en su carrera en la Fórmula 1. «No están dos cualquieras al lado mía, eran Hamilton y Verstappen», añadió el asturiano sobre una foto que conservará como un campeonato del mundo en su sala de trofeos.

Porque el buen desempeño de Fernando Alonso ha llenado de combustible la ilusión del equipo Alpine para intentar competir por grandes cosas en 2022. El monoplaza francés se mostró más que competitivo en Qatar venciendo a Ferrari y McLaren en una pista bastante compleja donde motor y aerodinámica exigen el máximo para rendir.

Podio 98 ya está en casa . Perdón por el retraso 😁

Podium 98th is already at home. Sorry for the delay 😁#qatar #f1 #alpine #podio pic.twitter.com/3sVsPt2dOH

— Fernando Alonso (@alo_oficial) November 21, 2021