No le cabía la sonrisa en el rostro a Fernando Alonso. Lucía felicidad el asturiano tras lograr algo que se le resistía tras su vuelta a la Fórmula 1. Siete años después de su último podio, Alonso volvía a sorprender a todos con un peleado y merecido tercer puesto en el Gran Premio de Qatar. «Llevo mucho tiempo esperando esto, estoy muy contento», decía antes de volver a subirse al tercer escalón.

«Fue increíble, han pasado siete años pero finalmente lo hemos conseguido. Estuvimos cerca en un par de carreras pero no era suficiente y hoy llegó. Estar aquí después de tanto tiempo, con el neumático rojo creo que no podría ser pero funcionó. Estoy muy contento por el equipo. Es un buen domingo», explicaba Fernando Alonso, que no podía parar de reír y mucho menos ocultar su satisfacción tras una carrera en la que siempre estuvo arriba.

El asturiano explicó que desde primera hora, en Alpine pensaron que la mejor estrategia era ir a una sola parada. Funcionó pese a que algunos pilotos, como fue el caso de Bottas que le benefició, sufrieron pinchazos en su neumático izquierdo delantero: «Ha sido una carrera de pensar, planeamos una carrera a una parada desde el principio pero no sabíamos como sería el desgaste. Ejecutamos bien, la parada fue fantástica, la calidad del coche fue superlativa, es muy fiable en estos momentos».

El piloto español fue además el elegido por la afición como el mejor en este Gran Premio de Qatar. Se le guarda un especial cariño a Alonso y éste respondió con agradecimientos: «Muchísimas gracias. Ha sido un fin de semana increíble para el equipo. El coche ha volado, hemos cuidado mejor el neumático que otros equipos. Estoy contento por el equipo».