Fernando Alonso, en peligro: dos de los comisarios que le sancionaron en China repiten en Miami

Fernando Alonso espera tener un fin de semana tranquilo en el Gran Premio de Miami y evitar tener que acudir a comisarios si se ve envuelto en algún incidente. El piloto asturiano ya sabe que en la ‘sala de máquinas’ no tendrán ninguna piedad con él después de hacerse público que dos de los cuatro firmantes de su injusta sanción en China repiten este fin de semana.

Vitantonio Liuzzi y Nish Shetty le tienen cogida la matrícula al asturiano como demostraron en la última carrera cuando le quitaron tres puntos de la superlicencia poniendo en peligro su participación en alguna de las carreras de la temporada. Hay que recordar que cada piloto cuenta con hasta 12 puntos a lo largo de la temporada y que Fernando Alonso ya ha perdido seis producto de dos sanciones surrealistas.

Si el bicampeón del mundo se quedase sin puntos en el carnet, el piloto no podría tomar parte en una carrera viéndose obligado a ser sustituido por el conductor reserva de Aston Martin. A lo largo de la historia, nunca se ha dado esta circunstancia, pero viendo la ojeriza que algunos comisarios de la FIA tienen a Fernando Alonso nada se puede descartar habida cuenta de que apenas llevamos cinco carreras cumplimentadas en toda la temporada.

Si siguiese esta progresión de sanciones, el asturiano correría peligro de perderse la décima prueba del calendario: el Gran Premio de España. Fernando Alonso sabe muy bien que debe estar alejado de jaleos vista la doble vara de medir que tienen los comisarios con él como se vio en Australia y en China. En Oceanía le sancionaron por un frenazo, mientras que en el gigante asiático por batallar con Carlos Sainz en la Carrera al Sprint.

¿Quién sanciona a Fernando Alonso?

Vitantonio Liuzzi es un viejo conocido de Fernando Alonso. El ex piloto italiano corrió en la Fórmula 1 los dos años que el asturiano ganó el Mundial habiendo conseguido como mejor resultado en su carrera deportiva un sexto puesto en el Gran Premio de Corea de 2010 a lomos de un Force India. El italiano no era precisamente el mejor amigo del español, quien le dobló en carrera en multitud de ocasiones en las seis temporadas que compitió en el Gran Circo.

Por su parte, Nish Shetty es un comisario de larga trayectoria en la FIA que a lo largo de la historia se ha ocupado de ser juez en la Corte de Apelación y que tiene una trayectoria muy vinculada al motor en Singapur, donde es la máxima autoridad del país en asuntos de Fórmula 1. Es posible que Shetty no tenga un gran concepto de Fernando Alonso porque el famoso crashgate de 2008 ocurrió en su circuito con él como steward y en ese momento no fue capaz de percatarse.

El caso es que estos dos comisarios, además de Dennis Dean y Andrew Mallalieu, son los encargados de tomar las decisiones en el Gran Premio de Miami 2024. «La carrera Sprint no significa nada, sobre todo porque no podemos pelear ni nada de eso. Recibimos sanciones por cualquier cosa que hacemos. Así que este sábado será un día divertido pero no para nosotros, no muy interesante», añadió Fernando Alonso sobre lo que cree que le tocará pasar este sábado.

Sea como fuere, el piloto de Aston Martin espera no tener que ser llamado de nuevo por los comisarios de esta carrera porque sabe a la perfección que no es ni mucho menos un protegido. Fernando Alonso correrá hoy una Carrera al Sprint, pero en su versión descafeinada por culpa de factores que poco o nada tienen que ver con su monoplaza.