Fernando Alonso explota contra la FIA: «Mi sanción no se verá nunca más en la Fórmula 1»

Vuelve la Fórmula 1 y lo hace tras dos semanas de descanso. En la última carrera celebrada en Melbourne (Australia), Fernando Alonso vivió una de las sanciones más injustas que se recuerdan por parte de la FIA. El asturiano, que terminó en sexta posición, fue sancionado con 20 segundos por una maniobra cuando era perseguido por George Russell provocándole de esta manera una pérdida de dos puntos. Ahora, en su llegada a Suzuka, el piloto de Aston Martin ha recordado lo que ocurrió: «Esta penalización no se volverá a aplicar nunca, probablemente».

Fernando Alonso no duda en que la sanción que le impuso la FIA es injusta, a la par que desproporcionada, pero tampoco quiso incidir mucho en ello queriendo pasar página y pensar en el Gran Premio de Japón que se celebrará este fin de semana: «Estaba claro, y sigue estando claro. Me sorprendió la penalización, pero no se puede hacer nada. No cambiará mucho cómo pilotamos y cómo enfocamos las carreras. No es obligatorio pilotar 57 vueltas idénticas, a veces vas más despacio para ahorrar combustible, neumáticos o batería».

«A veces ralentizas en unos sectores para dar DRS al coche que viene detrás si el siguiente es más rápido. Esas cosas son normales y siempre lo serán en el automovilismo. Esta penalización no se volverá a aplicar nunca, probablemente. Fue para nosotros, lo aceptamos y perdemos dos puntos. Lo más importante es que la curva 6 de Australia no es la más segura de esa pista, vimos un accidente de Alex (Albon) en carrera el año pasado y en los libres este año. Para mí eso es más importante en vez de lo que puede hacer el piloto que va delante», añade el piloto asturiano.

Además, Alonso se reafirma en que si Russell no hubiera sufrido un accidente no habría tenido ningún tipo de sanción de la FIA: «Al cien por cien si sucede en Abu Dhabi con escapatoria de asfalto, George vuelve a la pista unos metros más adelante y lo vuelve a intentar en la siguiente recta. Es la penalización más dura de la temporada en cuanto a tiempo por vuelta. Es extraño».

Russell se ‘moja’ sobre Fernando Alonso

Por otro lado, George Russell, el gran damnificado en la acción de Alonso ya que acabó contra el muro, opinó en rueda de prensa sobre la sanción: «Fue una situación extraña, como dije entonces. Me pilló por sorpresa, estaba haciendo un cambio en el volante y de repente estaba encima de la caja de cambios de Fernando y terminé en el muro. Si no hubiera sido penalizado, habría abierto la caja de los truenos para el resto de la temporada, y hablaríamos de si está permitido o no conducir de manera semierrática. No es nada personal con Fernando, posiblemente tenga más consecuencias de las que debía. Pero si no es penalizado, ¿se puede frenar en medio de una recta?»

Para terminar, Russell es partidario de que cada piloto conduzca como considere, pero con ciertos límites: «Cada piloto puede cambiar las líneas, frenar más pronto, hacer lo que sea. Pero frenar en la recta, bajar una velocidad y subirla, va más allá de la elección de la línea. Eso está un paso demasiado lejos. Igual que hablamos de moverte en las rectas para salir del rebufo, que no es peligroso por sí solo pero tiene un efecto. Aunque no creo que lo que Fernando hizo fuera extraordinariamente peligroso».