Otro fin de semana en el que la FIA vuelve a dejar muchas dudas en torno a sus parámetros para sancionar a unos y otros pilotos. Fernando Alonso fue castigado con 10 segundos y la pérdida de tres puntos de su superlicencia por un toque con Carlos Sainz en el tramo final de la carrera al sprint del pasado sábado en el Gran Premio de China. Pero, en cambio, otros, como Kevin Magnussen o su compañero Lance Stroll, sufrieron sanciones similares o más livianas tras cometer acciones temerarias que conllevaron el abandono de dos pilotos. Parece que sólo exista Alonso para la FIA.

Por un lado, a Magnussen sólo le quitaron dos puntos de la superlicencia por esa maniobra en la que reventó la rueda derecha trasera de Yuki Tsunoda, algo que le costó la carrera. Sucedió en una de las curvas de Shanghái de la que el de Haas salió mal y en la frenada impactó con el japonés, que tuvo que abandonar acto seguido. Y antes, en la primera resalida de la prueba asiática, Stroll protagonizó un esperpento.

El canadiense incomprensiblemente se llevó puesto a Daniel Ricciardo en la curva 1 y dejó a RB sin ninguno de sus dos pilotos en pista. Pero, al contrario que con Alonso, Stroll sólo fue penalizado con 10 segundos, cosa que no sirve para nada al quedar antepenúltimo, y perdiendo dos puntos de la superlicencia.

Así las cosas, las decisiones de la FIA están más que nunca en el punto de mira. Sobre todo porque se está castigando más que nunca en la historia de la Fórmula 1 colisiones ocasionales provocadas por grandes duelos como el protagonizado por Alonso y Sainz en el sprint de China, cuando ambos iban con todo a por el podio.

La FIA despierta muchas sospechas con Alonso

La diferencia con lo sucedido con Magnussen y Stroll es que estos sí que provocaron abandonos y, lo más grave, daños severos en los monoplazas de los damnificados. En cambio, Alonso sólo le hizo perder dos posiciones a Sainz y la peor parte se la llevó él, pues una de sus ruedas se pinchó y le obligó a abandonar cuando esta carrera en versión reducida estaba llegando a su fin.

Alonso no se quedó callado y protestó por otro GP en el que la FIA vuelve a ser protagonista por la ambigüedad en su forma de tratar a según qué piloto: «Hoy teníamos sólo un juego de neumáticos duros para la carrera. Cuando los pusimos salió el coche de seguridad. El único juego de neumáticos de carrera que teníamos bueno quedó cortado. Tuvimos que parar y poner un blando. No nos vino bien. Lo mejor será no salir a la carrera al sprint la próxima vez para ahorrar penalizaciones, ahorrar un juego de neumáticos y tener más para el domingo».

Por su parte, el asturiano culminó una brillante actuación en la prueba del domingo. A pesar de salir tercero, Alonso se vio nuevamente superado por coches mucho más rápidos que el Aston Martin, pero este no se rindió y jugó con las diferentes opciones que le ofrecían desde el garaje en cuanto a las ruedas para remontar varias posiciones en el tramo final y llegar a ser séptimo.