Fernando Alonso, a gritos con su ex mientras avanza su romance… ¡con Melissa Jiménez!

Los rumores de romance entre Fernando Alonso y Melissa Jiménez crecen con fuerza. Varias informaciones aseguran que el piloto asturiano de Fórmula 1 y a ex mujer de Marc Bartra llevan un mes conociéndose como algo más que amigos. Ambos fueron vistos juntos hace unos días en Mónaco, concretamente en una fotografía de un aficionado en la que la reportera de DAZN aparecía de fondo con su hija de la mano.

En el Principado han coincidido también con la ex del piloto de Aston Martin, Andrea Schlager, con la que el deportista habría discutido airadamente durante este fin de semana. «Fernando Alonso está con Melissa Jiménez en Mónaco, pero también está la ex de Alonso. No te imaginas la que se ha montado, han discutido y fuerte», dice una fuente al programa Socialité.

Más detalles del romance

La periodista Gema Fernández fue más allá en Fresh asegurando que Melissa está encantada y está deseando que su relación con Fernando Alonso se haga publica para darle un empujón. Según ella, Fernando llegó a recogerla a ella y a su hija pequeña, y se fueron juntos al Instituto Oceanográfico de Mónaco, donde fue tomada la famosa foto. Además, asegura que Fernando está integrado en la familia de Melissa, y ella también lo está en la suya: «Ya ha conocido a los padres de Fernando y ya es una relación consolidada, llevan un mes, presuntamente».

Todo ello no hace ninguna gracia a Andrea Schlager, con la que Alonso rompió hace casi dos meses. Ambos han seguido manteniendo el contacto, pero el hecho de que el asturiano esté empezando algo con Melissa Jiménez, compañera de profesión de la austriaca, no ha gustado nada a su ex. Precisamente por eso habrían tenido esa fuerte discusión en Mónaco durante el pasado fin de semana, en el que fue segundo por detrás de Verstappen.