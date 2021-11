Feliciano López se convirtió en el gran héroe español después de conquistar una victoria majestuosa frente a Andrey Rublev en el primer punto de la eliminatoria España – Rusia de Copa Davis. El tenista toledano de nacimiento pero madrileño de sentimiento, que acabó exhausto un encuentro en el que se lució a niveles insospechados, aseguró que éste había sido uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y agradeció poder seguir defendiendo a España con 40 años.

«Es cierto que he estado entrenando bien, he competido bien con Ecuador y me sirvió. Hoy es verdad que no tenía nada que perder. Andrey tiene 23 años, cinco del mundo… He sabido sobreponerme al primer set. Creyendo y siendo muy valiente. Creyendo en Sergi, que me ha ayudado mucho, a ser más valiente, a no tener miedo a fallar», afirmó Feliciano ante el micrófono de Vamos, justo al término del partido. «He jugado posiblemente uno de los mejores partidos de mi carrera. He estado rápido y ágil, leyendo bien sus tiros. Se ha dado todo para que le pudiera ganar a Rublev», añadía, feliz.

La euforia de la afición gracias a la victoria de Feli llevó al tenista a admitir que este partido entra de lleno en la lista de los mejores de su carrera. «Lo he dicho antes. Son momentos muy bonitos. El poder vivir un ambiente como este no se vive en el circuito. Son oportunidades únicas. Imagina lo que representa para mí esto. Delante de 10.000 personas, en mi país, en mi ciudad. Competir y darle el punto a España. Posiblemente el mejor premio de mi carrera teniendo en cuenta todo».

«Los españoles somos competitivos. El deporte de élite se trata de competir. Son diferentes estilos de juego los del equipo. Mi estilo no tiene nada que ver como Pablo. Rafa nos ha liderado durante muchos años. Hemos tenido muy buenos jugadores y versátiles. Eso ha sido un poco la clave del éxito», completó el número 106 del ranking ATP, que este domingo redujo al 5 con una auténtica exhibición de tenis y coraje.