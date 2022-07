Miralem Pjanic es uno de los jugadores que viajará junto con el Barcelona a la gira americana. El bosnio, que se incorporó como uno más a los entrenamientos de pretemporada, está sorprendiendo gratamente a Xavi Hernández en estos primeros compases veraniegos de cara al curso 22/23. Su actitud agrada y es por ello que continuará entrando en los planes mientras que no llegue una oferta seduzca y le lleve a salir. De no contar absolutamente nada para Ronald Koeman, a encajar en los planes del egarense.

El bosnio llegó a Barcelona en el verano de 2020 tras un trueque con Arthur por el que pagaron 60 millones de euros. Jugó 30 partidos y poco menos de 1.300 minutos de juego en su primera temporada de la mano de Ronald Koeman, siendo titular solo en 13 partidos. El holandés le echó la cruz y forzó su salida rumbo al Besiktas donde esta pasada temporada disputó 26 partidos debido a diversas lesiones que le obligaron a perderse algunos partidos. Repartió cuatro asistencias.

El mediocentro será uno más en la gira tras lo demostrado estas dos primeras semanas de trabajo. Las expectativas con él no eran demasiados altas dado lo visto en la Superliga turca pero por el momento se ha ganado el derecho a ser tenido en cuenta por parte de Xavi y viajará junto al resto de compañeros. Esto no quiere decir que vaya a ser uno de los que finalmente completen la plantilla culé, pero sí significa que al entrenador no le sobra en ella. Pjanic no había coincidido hasta ahora con el egarense y la toma de contacto entre ambos ha sido positiva.

Pjanic ya tuvo minutos en el primer amistoso de la pretemporada para el Barça ante el Olot. El bosnio jugó la segunda parte en la posición de Sergio Busquets, como pivote, siendo el ancla del equipo. Por cualidades, experiencia y técnica, el jugador encaja en lo que puede necesitar para esa posición Xavi. Evidentemente no cumple con las garantías del capitán catalán, pero sí podría permitir darle descanso en según qué partidos.

El técnico no tiene ningún pivote más allá de Busquets. Ha intentado colocar en esa posición a Nico González en varias ocasiones aunque el canterano no da el rendimiento esperado, incluso se plantea una cesión para ganar experiencia y sumar minutos. Está por ver si Sergi Roberto le encaja a Xavi en esa posición o ve más capacitado a un Pjanic, que de no llegar ofertas por él, podría ser uno más esta temporada.

La ficha del bosnio no es un problema esta temporada. Pjanic fue uno de los jugadores que aceptó una importante rebaja salarial y su contrato está dentro de los números que maneja el club, tal y como apunta Mundo Deportivo. Su salida, como puede ser el caso de Frenkie de Jong o Memphis Depay, no es una necesidad, es más puede ayudar durante la temporada en según qué tramos. Será esta gira americana la que determinará cuán útil puede ser el bosnio para Xavi Hernández. Por delante cuatro amistosos ante Real Madrid, Juventus, Inter de Miami y New York RB.