Remco Evenepoel se proclamó vencedor de la Lieja-Bastogne-Lieja, uno de los cinco monumentos del ciclismo internacional, en el día de despedida de Alejandro Valverde de una de las carreras que le han convertido en leyenda. El ciclista español rodó en todo momento con los mejores y finalizó en séptima posición dentro del grupo que persiguió sin éxito a un destacado Remco, joya del pelotón que confirma su talento con la que es su mejor victoria de su aún corta carrera como profesional.

La Decana de las Clásicas no defraudó gracias al arranque en La Redoute, el tramo más vigilado a 40 de meta, de un Evenepoel que acababa de recoger el testigo de líder de Quick-Step tras la fatal caída Alaphilippe. El campeón del mundo cayó terraplén abajo en una auténtica montonera en el pelotón y no pudo reincorporarse, teniendo que ser evacuado y, sin saberlo, dándole alas a un Remco que se sirvió libre para tirar de valentía y vatios para exhibirse ante el resto de favoritos.

Al ataque de Evenepoel no pudieron responder ni Van Aert, ni Valverde, ni tampoco Teuns, flamante vencedor de la Flecha Valona el pasado miércoles. El belga, ex futbolista y auténtico superdotado para el ciclismo, tiró de bemoles y tras coger al fugado Almirail se lanzó hacia un triunfo que ya no iba a ser discutido.

Hablábamos de espectáculo y el que lo puso en primer lugar, antes incluso de que comenzara la exhibición de Evenepoel, fue un Mikel Landa que sigue preparándose para el Giro de Italia y en una carrera que no se le adapta tanto a sus características volvió a mostrar su espíritu aventurero, con un ataque repetido que seleccionó el grupo hasta dejar sólo a los más fuertes. Enric Mas, escudero fiel de Valverde en la Lieja, alcanzaría también la mención por su lucha constante en un día en el que le tocaba cambiar su papel habitual.

Evenepoel llegó, entre lágrimas, a la línea de meta en la que celebraría su primer Monumento como profesional, mientras Hermans y Martínez completaban el podio en un sprint desordenado de un grupo en el que llegó a meta la leyenda Alejandro Valverde, que tuvo que rendirse ante un ciclista 20 años menor que él pero se despide con honores de la Lieja-Bastogne-Lieja.