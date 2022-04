Ha nacido una estrella en España. Carlos Rodríguez consiguió este viernes a los 21 años su primera victoria en el ciclismo profesional tras imponerse en la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco.

Carlos Rodríguez entró por delante de un pequeño grupo de favoritos, entre los que estaba su compañero colombiano Daniel Martínez, que fue segundo, y Evenepoel, tercero. El belga arrebató el liderato a Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que entró a más un minuto del ganador de la etapa.

Those last 100 metres were never-ending. A first pro win, and one @_rccarlos will never, ever forget 🔥 #itzulia pic.twitter.com/MtLW0NhzUV

