La Superliga ha reaccionado con sorpresa a las informaciones de que la UEFA ha exigido al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que modifique la nota de prensa con la que la semana pasada informó de su sentencia contraria al organismo presidido por Aleksander Ceferin. Desde el proyecto liderado por Real Madrid y Barcelona lamentan que el organismo continental todavía no ha entendido que el fútbol europeo ha entrado en nueva fase después de siete décadas de monopolio.

«La UEFA no escucha a la Justicia. No entiende que su monopolio ha acabado y sus privilegios no tienen cabida en la Europa de las libertades. La Justicia se lo ha dicho muy claro y no ofrece dudas: ya no puede amenazar ni sancionar a los clubes que quieran promover competiciones alternativas. Y ahora siguen presionando a los clubes y sorprendentemente al propio TJUE», han señalado fuentes de la Superliga.

Una semana después de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que abrió la puerta a la creación de la Superliga, la UEFA sigue sin digerir ese fallo que denunció claramente su «abuso de posición dominante» en el mercado europeo. La rabieta de Ceferin es de tal magnitud que le ha exigido al TJUE que modifique la nota de prensa que difundió el 21 de diciembre al entender que no refleja la realidad de la sentencia.

Según informe The Times, el mandatario considera que la nota de prensa emitida por el tribunal europeo para sintetizar su veredicto no es fiel a la sentencia, a pesar de que los jueces subrayaron claramente en su texto el monopolio del que lleva disfrutando la UEFA desde hace casi 70 años en el mercado de las competiciones europeas de clubes.

La semana pasada, nada más conocerse la sentencia europea desfavorable a la UEFA, su presidente ofreció una sorprendente primera valoración. Así, se enrocó en sus argumentos habituales y tiro de ironía para desearle a Real Madrid y Barcelona que disputen «una competición fabulosa de dos clubes», según apuntó en una rueda de prensa telemática.

«Esta decisión es una oportunidad de mejorar nuestras normas. Los gobiernos y las instituciones nacionales nos apoyan. La nota de prensa del TJUE no refleja la resolución del tribunal. Realmente es positivo el dictamen porque refuerza el mérito deportivo y la solidaridad. Queremos reforzar nuestro papel como organismo organizador. La Superliga ha sido claramente rechazada, no tiene autorización para su proyecto digan lo que digan», aseguró Ceferin.

El presidente de la UEFA subrayó que «en algunos países como Inglaterra, Francia o Italia los clubes no pueden incorporarse a este proyecto». «Por supuesto todo el mundo es libre de organizar sus propias competición, pero cualquier nueva competición debe cumplir con el mérito deportivo, la solidaridad, etcétera. Para mí es difícil entender si hay que reír o llorar por lo visto. Voy a elegir divertirme», dijo. Por el momento, más que divertirse parece que ha optado por presionar tanto a clubes del continente como al mayor tribunal de justicia de la Unión Europea.