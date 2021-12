Madrid sigue respondiendo a la Copa Davis pese a la eliminación de España y de forma indirecta aprovecha para liderar la explicación de por qué al impulsor del histórico torneo en su nuevo formato, Gerard Piqué, le gusta tanto la capital de España hasta el punto de colocarla por delante de ‘su’ Barcelona en las preferencias. ¿Se imaginan a cualquier otra afición vibrando en un encuentro entre un kazajo y un serbio, 69 y el 182 de la ATP? En Madrid es posible.

El palo de ver como, por un set y de la manera más cruel posible la principal anfitriona de la Davis caía eliminada no ha sido suficiente para tumbar el espíritu deportivo y tenístico de Madrid, donde este miércoles, coincidiendo con el regreso de la competición al Madrid Arena –lunes y martes se celebró en Turín e Innsbruck– y el debut de la Serbia de Novak Djokovic se volvió a ver una entrada de notable alto con mucho público español, acompañando al de las naciones participantes.

Ya desde el inicio de la eliminatoria entre Serbia y Kazajistán, que se abrió con un partido de moderado interés en la teoría –acabaría siendo espectacular– entre Kecmanovic y el veterano Kukushkin, los aficionados coparon las gradas hasta superar de forma holgada el 50% de entrada. Esta cifra, si cabe más reseñable debido al pequeño límite de aforo debido a la pandemia que impide a Kosmos la venta total de entradas, fue aumentando con el paso de los minutos y llegó a una gran consideración en los primeros juegos del partido que midió a Novak Djokovic con el número uno kazajo, Alexander Bublik.

Esta entrada sienta un precedente de lo más halagüeño de cara a lo que resta de Copa Davis, ya en exclusiva en Madrid. Este jueves Rusia y Suecia decidirán al último semifinalista del torneo y viernes y sábado, las semifinales ejercerán de teloneras para una final donde se espera un ‘todo vendido’ que ponga el colofón a la mejor anfitriona posible de la competición.

Madrid responde pero no tendrá la Davis 2022

Gerard Piqué, presidente de Kosmos Tennis, acudió este martes al programa El Hormiguero y reconoció que Madrid tiene un ambiente diferente y superior al de Barcelona, al menos en la actualidad. «Siento que en Madrid el estado anímico es mejor que el de Barcelona», afirmó el central del Barcelona, siempre sincero y que no es la primera vez que destaca a la capital, liderada en su gestión por José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, por delante su ciudad natal.

Pese a los buenos datos en la fase de grupos en todas las eliminatorias, algo de lo que no puede presumir Turín cuando Italia no estaba en juego, Madrid no continuará como anfitriona de la Copa Davis después de dos primeras ediciones en las que la respuesta del público ha sido sobresaliente. Sin embargo, la importante inversión necesitada hará que ambas partes se separen y un nuevo destino, con Abu Dabi en la pole, suceda a Madrid y España con el complicadísimo reto de responder al nivel de su antecesora.