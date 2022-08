Estados Unidos abre a Djokovic una vía para disputar el US Open

Novak Djokovic mantiene la esperanza de competir en el US Open y la última decisión tomada por Estados Unidos le acerca a una inscripción en el torneo que parecía imposible, debido a la firme decisión del tenista de no vacunarse. El Centro de Control de Enfermedades (CDC) del país norteamericano anunció recientemente que los vacunados y los no vacunados pasan a tener la misma consideración, sin diferenciar y considerando que ambos pueden contar con la misma propagación y causar las mismas consecuencias al portar el virus.

Esta decisión abre la puerta a que la próxima sea el fin de la prohibición de entrada de los ciudadanos extranjeros que no tengan un certificado de vacunación, como es el caso de Djokovic. El tenista serbio, vigente finalista en un 2021 en el que sin esta norma sí pudo participar en el torneo, espera expectante y sin dejar de entrenar una decisión favorable que si bien sigue sin ser probable, cuenta con más opciones que hace unos días de producirse.

El pasado mes de junio, el CDC confirmó las medidas por las que para entrar en Estados Unidos siendo extranjero, era obligatorio presentar una prueba de vacunación de coronavirus. La posibilidad de que la norma se elimine coge fuerza con la apertura a considerar como iguales a los vacunados y los no vacunados dentro del territorio del país norteamericano, y de darse permitiría a Djokovic entrar libremente en Nueva York y disputar el US Open con plenas garantías.

Djokovic, que ha sido tajante y no se vacunará para disputar ningún torneo, ha renunciado por el momento a disputar la gira norteamericana, previa al US Open. Un cambio de la norma y/o la intervención de la USTA en favor de Nole provocaría un cambio para el que el balcánico está preparado, pues sigue entrenándose con la esperanza de poder acudir al cuarto Grand Slam del año y contar así con la oportunidad de conquistar su 22º grande.