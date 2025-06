España-Italia: Los ‘reyes’ de Europa se juegan el liderato

Y de repente, a un paso del liderato. Mejor dicho, a un punto. El que tiene que conseguir España contra Italia para asegurarse un primer puesto que, casi con total seguridad, le permitiría evitar a la poderosa Alemania. Condiciones prácticamente inmejorables y contrarias al sufrimiento con el que los de Santi Denia han sorteado los dos primeros obstáculos del Europeo Sub-21 ante Eslovaquia y Rumanía.

Victoria sobre la bocina contra los primeros y remontada agonizante contra los segundos. «Aunque tengamos seis puntos y la clasificación, han sido partidos muy difíciles. Ahora el plan es mejorar al equipo sabiendo que mañana tenemos un partido diferente ante un rival que ha hecho una fase de clasificación muy buena y está cuajando un gran torneo. Habrá que hacer el partido perfecto para ganarles», explico Santi Denia en la rueda de prensa previa.

Dos triunfos, sobre las mencionadas Eslovaquia y Rumanía, que liberaron la soga y dejaron a La Rojita ante la cercanía de la cabeza de grupo. En un partido que enfrenta a las dos selecciones más laureadas de siempre en categoría Sub-21, con cinco títulos cada una. Eso sí, Italia no gana desde 2004 y no pisa una final desde 2013, mientras que el dominio de España se ha producido precisamente durante ese periodo valle de los transalpinos.

Con las coronas 2011, 2013 y 2019. Se suman a las de 1986 y 1998, además del reciente subcampeonato en la última edición. La rivalidad mediterránea en categoría Sub-21 romperá su igualdad este martes. Hasta entonces cuatro triunfos para cada selección y tres empates. A Italia sólo le vale inclinar la balanza a su favor para ser primera de grupo, mientras que a España le es suficiente con el empate al, una vez con la misma diferencia de goles, haber marcos más tantos a lo largo del torneo.

Santi Denia no es muy amigo de cambiar lo que funciona, pero sí de premiar a futbolistas con mismo compromiso aunque menor presencia en el once. Por ahí aparecen los Moleiro, Jesús Rodríguez, Jauregizar, Raúl Moro… El seleccionador siguió la misma fórmula de rotaciones en los Juegos Olímpicos cuando modificó el once para el último de la fase de grupos tras haber vencido en los dos primeros encuentros. Idéntica situación a la que se le presenta este martes.

Posibles alineaciones de España e Italia

España: Pablo Cuñat; Andrés García, Rafa Marín, Herzog, Hugo Bueno; Jauregizar, Pablo Marín; Raúl Moro, Moleiro, Jesús Rodríguez y Roberto Fernández.

Italia: Desplanches; Kayode, Ghilardi, Coppola, Ruggeri; Fazzini, Pisilli, Doumbia; Casadei, Gnonto y Ambrosino.