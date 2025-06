Rafa Marín: «No tememos a nadie porque somos fuertes»

El pasado inmediato y presente de Rafa Marín convergen este martes en el estadio Anton Malatinský (Trnava, Eslovaquia). Se enfrenta con España, su país, contra Italia, campeonato que ha ganado recientemente con el Nápoles. El choque dirimirá el líder de grupo del Europeo Sub-21, que evitará a la poderosa Alemania de Woltemade. De tres posibles resultados, dos (empate y victoria) le valen a España para ser primera. A Italia sólo el triunfo.

«Siempre es un orgullo venir a la selección, siempre que me convocan estoy feliz y contento. Vengo de un entrenador que me ha aportado muchas cosas a nivel defensivo y para los centrales es muy bueno. Estoy contento porque en ese aspecto he aprendido muchísimo», analiza Rafa Marín.

Algunos de los jugadores italianos son viejos conocidos para el español. «He estado con De Ambrosino en pretemporada. Se fue cedido y no tuve contacto con él, pero es un un gran jugador que forma parte de un gran selección. No tememos a nadie porque nosotros también somos fuertes. Tenemos que mantener el respeto a una gran equipo. Será un partido bonito y esperemos que los tres puntos se vengan para nosotros».

El futuro de Rafa Marín está en el aire. Tiene contrato con el Nápoles, pero el Villarreal llama a su puerta. «Sigo teniendo contrato con el Nápoles, este año no he disfrutado tanto como querría, pero he mejorado muchos aspectos pese a ello. He mejorado mucho tanto física como mentalmente. Lo que tenga que pasar pasará. Ahora estoy centrado en lo que viene con la selección», añade.

Rafa Marín pasa de Conte a Denia, dos caracteres diferentes. «Siempre se aprende algo nuevo cuando tienes un entrenador nuevo. Todo el mundo me ha ayudado mucho. En Italia se toca mucho el nivel táctico, más que en España a nivel físico y táctico es lo que más he aprendido. Los dos tienen cosas positivas y que aportar. Conte es un entrenador que exige el máximo en cada entrenamiento y partido. Y lo que mas me gusta de Santi es la cercanía con el jugador, el poder transmitir lo que siento dentro del campo y llegar a un acuerdo entre los dos».