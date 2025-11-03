España conocerá este martes (13:00 horas) a sus tres rivales en la fase de clasificación para el Mundial Femenino 2027. La campeona del mundo conocerá el camino hacia la defensa del título logrado en Sídney en agosto de 2023, que deberán abordar entre febrero y junio de 2026 en unos clasificatorios que mantendrán el formato de la Liga de Naciones. El principal coco a evitar será –cómo no– Inglaterra, puesto que la Selección está en el bombo 1 de la Liga A, junto a Francia, Alemania y Suecia.

El sorteo constará de varias partes, puesto que habrá tres categorías distintas: Liga A, Liga B y Liga C. Sólo las cuatro campeonas de grupo de la Liga A tendrán billete directo al Mundial 2027, que se celebrará en Brasil, mientras que los otros siete billetes directos y otro más a la repesca intercontinental serán decididos en unas eliminatorias posteriores que constarán de semifinal y final. De esta manera, si España consigue finalizar primera de su grupo tras la disputa de las seis jornadas, confirmará su presencia en la cita mundialista.

La Selección está encuadrada en el bombo 1 de la Liga A, junto a las tres selecciones que quedaron primeras de su grupo en la pasada Liga de Naciones: Francia, Alemania y Suecia. En el segundo bombo es donde hay rivales de peso como son Inglaterra –actual campeona de Europa y subcampeona del mundo–, Holanda, Noruega e Italia, la gran revelación del último año. El tercero está compuesto por Dinamarca, Austria, Islandia y Polonia, mientras que el último lo forman Eslovenia, Serbia, Ucrania e Irlanda.

La fase de clasificación arrancará en la primera ventana FIFA de 2026, que tendrá lugar entre el 23 de febrero y el 4 de marzo, y terminará en junio, con la disputa de las dos últimas jornadas de esta fase de grupos. Ahí se conocerán las cuatro primeras clasificadas de las 11 que aportará UEFA a ese Mundial 2027, que serán las campeonas de grupo de la Liga A. Las otras siete saldrán de la repesca, que tendrá lugar entre octubre y noviembre de 2026.

Las cuentas de España para acudir a Brasil a defender el título logrado en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 son claras: si quedan campeonas de su grupo, sacarán el billete. De lo contrario, deberán ganar dos eliminatorias. En semifinales se enfrentarían a un rival de menor entidad, procedentes de las ligas B o C, pero en la final sí que podría caer una selección de nivel, puesto que todas las selecciones de la Liga A que no queden primeras de grupo acudirán a la repesca.

Las de Sonia Bermúdez encararán esta fase de clasificación para el Mundial 2027 después de jugar la final de la presente edición de la Liga de Naciones. España también defiende título en esta competición y jugará la final a doble partido contra Alemania, el próximo 28 de noviembre en Kaiserslautern y con la vuelta el 2 de diciembre en el Metropolitano.

Bombos del sorteo de la clasificación para el Mundial Femenino 2027

Liga A

Bombo 1: España, Francia, Alemania y Suecia.

Bombo 2: Holanda, Inglaterra, Italia y Noruega.

Bombo 3: Dinamarca, Austria, Islandia y Polonia.

Bombo 4: Eslovenia, Serbia, Ucrania e Irlanda.

Liga B

Bombo 1: Bélgica, Portugal, Gales y Suiza.

Bombo 2: Escocia, República Checa, Finlandia e Irlanda del Norte

Bombo 3: Albania, Turquía, Eslovaquia e Israel.

Bombo 4: Luxemburgo, Malta, Montenegro y Letonia.

Liga C