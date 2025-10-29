Cacicada de Tebas contra el fútbol femenino: contraprograma a España en la final de la Liga de Naciones

Los horarios de la Liga de Tebas están trayendo cola en las últimas fechas. El Real Madrid suele ser el más perjudicado, pero en esta ocasión el fútbol femenino ha sido un daño colateral de la codicia del presidente de la patronal de clubes profesionales. Uno de los partidos más atractivos de la Liga ha sido programado en el mismo día que España se juega el título de la Liga de las Naciones.

España consiguió ayer el pase a la final de la Liga de Naciones tras vencer a Suecia por 5-0 en la eliminatoria y jugará contra Alemania por este título el próximo 28 de noviembre y el 2 de diciembre. La Federación Española de Fútbol se apresuró tras el encuentro a anunciar que el partido previsto para el 2 de diciembre y donde se jugarán las nuestras el título se disputará en el estadio Metropolitano en una cita histórica al ser la primera vez que la selección acude a un coliseo con tanto aforo.

Un día después de este anuncio, Tebas ha programado el partido de Liga entre el Barcelona y el Atlético para el 2 de diciembre a las 21:00 horas tapando por completo esa cita histórica de la selección española femenina. El presidente de la Liga, que muchas veces se ha puesto la bandera del feminismo, lanza así un misil tierra aire a la visibilidad de esta competición contraprogramandola con uno de sus partidos estrella del año y que se disputará, previsiblemente, en el Camp Nou.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros adelantados de la jornada 19 de #LALIGAEASPORTS. 👉 https://t.co/1zxl2adkKb pic.twitter.com/a6SNqKxTUe — LALIGA (@LaLiga) October 29, 2025

Según ha podido saber OKDIARIO, la indignación se ha apoderado de todo el entorno del fútbol femenino al conocer la noticia. Tebas podía haber programado sin ningún problema el encuentro entre culés y colchoneros el miércoles 3 de diciembre, pero ha preferido competir contra un fútbol femenino que puede darle un revolcón de audiencia al ir en abierto en La1.

El presidente de la Liga está a tiempo de rectificar en una maniobra que es poco elegante con su socia la Federación Española de Fútbol y especialmente con un fútbol femenino que ve cómo se tapona su visibilidad con un encuentro como el que medirá al Barcelona con el Atlético. Si Tebas quería impedir que 70.000 aficionados fueran al Metropolitano a apoyar a España, ha puesto mucho de su parte con sus horarios.