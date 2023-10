La enfermería del Barcelona no para de crecer: más del 35% de la plantilla está lesionada

A Xavi Hernández no le dejan de crecer los problemas. Al nuevo pinchazo ante el Granada el pasado domingo en Liga se le sumaron dos nuevas lesiones: la de Jules Koundé y la de Lamine Yamal. Pero eso no quedó ahí. Comenzó la ventana de selecciones y Balde fue el siguiente en caer teniendo incluso que abandonar la concentración con España. Con estos tres nuevos infortunios, el Barcelona sigue llenando la enfermería. El Clásico del próximo 28 de octubre está en el horizonte y Xavi Hernández, por fortuna, podría recuperar a alguno de ellos.

Y es que el primer equipo tiene a 19 jugadores del primer equipo. Una plantilla muy corta, pero que el club no tuvo otra que tirar del filial por las dificultades que atravesaban a la hora de fichar el pasado mercado de verano. Pues de los 19 futbolistas que tiene Xavi, cinco de ellos están lesionados. Si contamos a Lamine Yamal, son seis los que se encuentran a día de hoy en la enfermería. Y encima, el Barcelona ve como ninguno de sus efectivos sale de la enfermería, al menos de momento.

Primero fue Pedri el primero en caer lesionado por una lesión en el recto anterior de su pierna derecha. Después cayó De Jong ante el Celta y pocos días después Raphinha ante el Mallorca en Son Moix. Pero la pasada semana fue fatídica para el Barcelona. Lewandowski se lesionó ante el Oporto y saltaban todas las alarmas de cara al Clásico. Por si fuera poco, Koundé y Lamine Yamal fueron los últimos en lesionarse ante el Granada. Un total de siete futbolistas de 19, lo que supone el 36% del equipo lesionado. Casi nada. Por fortuna, lo de Balde no parece grave y podrá estar ante el Real Madrid.

Y todo ello con el Clásico a la vuelta de la esquina. El 28 de octubre será el partido más importante de la primera vuelta y donde podría decidirse gran parte del año. El Real Madrid se distancia en tres puntos del Barcelona y una derrota les podría alejar del título, pero sin ser definitivo al quedar todavía mucho por disputar.

«Tocado, pero no hundido»

Jules Koundé es uno de los futbolistas que menos opciones tiene de llegar al Clásico. El central francés sufrió ante el Granada un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y el tiempo de baja previsto es de un mes aunque. «Tocado sí, hundido nunca. Pudo haber sido mucho peor…», decía el ex del Sevilla tras conocerse la lesión.

Por otro lado, otra de las lesiones más importantes fue la de Lewandowski. El polaco sufrió ante el Oporto una lesión en los ligamentos de su tobillo izquierdo y su evolución marcará disponibilidad. El delantero de 35 años podría tiene el objetivo de llegar al Clásico, que se disputará en algo más de dos semanas.

Quien se encuentra cerca de abandonar la enfermería del Barcelona es Pedri. El centrocampista canario sufrió una lesión en el recto anterior de su pierna derecha hace ya más de un mes y el ex de Las Palmas está cumpliendo todos los plazos marcados. No obstante, el Barcelona no quiere tomar riesgos con él por una lesión que ya le dio serios problemas la pasada temporada. La figura del ‘8’ en el Clásico se antoja fundamental, pero no le forzarán.