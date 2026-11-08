El coliseo rojiblanco realizó uno de los últimos homenajes de la jornada a Jesús de Miguel Silencio abrumador del Metropolitano para honrar su memoria Sigue en directo el Atlético de Madrid - Barcelona

Emocionante homenaje el que se ha vivido en el Metropolitano en la noche de este domingo con el homenaje inicial y el minuto de silencio por la memoria de Jesús de Miguel. Alberola Rojas, colegiado del partido, saltó al campo junto con una corona de flores y junto a los capitanes de Atlético de Madrid y Barcelona. El minuto de silencio en el estadio rojiblanco fue abrumador y los aplausos que le siguieron, emocionantes.

Un emocionante homenaje que se ha producido antes de los partidos del fútbol español en esta jornada. Y este Atlético de Madrid – Barcelona que cierra la jornada en Primera División no iba a ser menos. Fue el colofón de un fin de semana de mucha emoción para recordar la memoria de Jesús de Miguel tras su triste fallecimiento.

Un estadio rojiblanco y dos aficiones, la atlética y la culé, que respetaron el minuto de silencio con una emoción absoluta. La familia de Jesús de Miguel estaría seguro orgullosa. Hay que recordar que el Metropolitano ya vivió otro minuto de silencio abrumador por la memoria del jugador del Tenerife la semana pasada en el duelo de Champions contra el Bayern. La imagen de los jugadores, antes de luchar por el liderato, mezclados entre sí y abrazados, es ya historia de nuestro fútbol.