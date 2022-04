El descalabro de El Chiringuito frente a OKDIARIO en la Liga de Medios sigue dando mucho que hablar. En el programa de Josep Pedrerol dedicaron buena parte del programa a explicar lo sucedido e intentaron analizar las razones de ese abultado 6-1 que les endosó el equipo del periódico dirigido por Eduardo Inda.

Varios de los protagonistas que estuvieron en el terreno de juego ofrecieron sus impresiones y fueron autocríticos. «Ha sido un partido complicado, estábamos escasos, éramos muy pocos en la plantilla por lesiones, viajes, trabajo… No nos ha salido absolutamente nada, nos han marcado prontito y luego no hemos sabido reaccionar», comenzó Álex Silvestre.

Autocrítica y excusas

Edu Aguirre lo vio así: «No sé qué ha pasado. Ha sido un partido en el que no hemos conectado entre nosotros desde el minuto 1, lo intentábamos pero por lo que sea no estábamos». Más duro fue Juanfe Sanz, uno de los veteranos y pesos pesados de ese vestuario: «Ha sido vergonzoso por nuestra parte, por parte del equipo y los jugadores. Hemos estado perdidos pero por nosotros, apáticos, no hemos conectado, nos hemos desesperado. Cuando no salían las cosas hemos ido a peor y luego hemos dejado muchos espacios y nos han machacado, no hay nada más que decir».

No es tan veterano pero es igual de directo el joven Nico Rodríguez, que no pone paños calientes a la paliza recibida por OKDIARIO: «Ha sido patético, desde Richi el portero hasta Diego el delantero, todos mal. Pero bueno, hasta los mejores equipos de la historia han tenido partidos malos». Pese a todas estas explicaciones, Josep Pedrerol quiso excusar a sus chicos acto seguido poniendo una serie de excusas a la abultada derrota por 6-1: «También te digo una cosa, tenéis un inconveniente vosotros. Llegáis a casa a las cuatro de la mañana y dormís cuatro horas para jugar cada partido. No es ninguna broma».