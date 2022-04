En la redacción de El Chiringuito no sentó nada bien la paliza que recibió su equipo en el derbi contra OKDIARIO en la Liga de Medios. En el programa dirigido y presentado Josep Pedrerol hablaron largo y tendido sobre el batacazo y ese 6-1 que escuece a sus jugadores y también a él, que acabó poniendo alguna que otra excusa.

«Hay días que no… También te digo una cosa, tenéis un inconveniente vosotros. Llegáis a casa a las cuatro de la mañana y dormís cuatro horas para jugar cada partido. No es ninguna broma. Y los demás tienen ganas de ganar a El Chiringuito y es normal», comentaba Pedrerol tras el análisis de varios de sus chicos sobre las razones de la abultada derrota.

Edu Aguirre respondió con más excusas: «Y jugamos contra gente que al día siguiente les vemos jugando contra otros rivales y no están». Pero Pedrerol cree que eso es hasta positivo: «Eso está bien, me gusta mucho que los rivales se refuercen para jugar contra El Chiringuito, eso os tiene que motivar más».

Fernando Sanz se muestra en la misma línea que el presentador: «Eso es como el Real Madrid, que cuando va a todos los sitios preparan el partido porque quieren ganar al Real Madrid». «Es bueno para vosotros, os tiene que motivar más y no ser un problema», añadía el director y presentador del programa. Y es que pese a que varios en el plató trataron de excusar la paliza recibida por El Chiringuito a costa de OKDIARIO, la realidad es que los chicos del periódico dirigido por Eduardo Inda fueron muy superiores en todos los aspectos, tal y como refleja el resultado de 6-1.