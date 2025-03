Problemas y más problemas para Hansi Flick este próximo jueves 27 de marzo, fecha fijada para la disputa del aplazado Barcelona-Osasuna de la jornada 27 de Liga, que fue suspendido por el repentino fallecimiento de Carles Miñarro. La nueva fecha, nada bien acogida particularmente por el Barcelona por el gran número de internacionales que tiene, pasa a ser un completo suplicio para Flick por los efectivos que ha ido perdiendo en defensa, un dolor de cabeza en la zaga por los escasos centrales disponibles que tendrá ante Osasuna.

La situación se ha ido complicando a lo largo del parón de selecciones. El último traspié llegó con Pau Cubarsí, que tuvo que abandonar la concentración de la selección española tras lesionarse en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones frente a Holanda. El joven central del Barcelona sufrió una elongación del ligamento tibioperoneal anterior del tobillo derecho, tal y como confirmaron las pruebas médicas realizadas por el doctor Ricard Pruna en la Ciutat Esportiva. Aunque el club ha anunciado que el jugador seguirá un tratamiento conservador y será evaluado de nuevo en las próximas horas, su presencia ante Osasuna parece misión imposible. La decisión definitiva se tomará a lo largo de este lunes, con poco margen para nuevos planes.

El hasta ahora compañero más habitual de Cubarsí en el eje central, Íñigo Martínez, tampoco pinta bien. El defensa vasco, que ya no acudió a la llamada de Luis de la Fuente, arrastra una parameniscitis en la rodilla derecha que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. Sin embargo, al tratarse de una lesión leve, no se descarta que pueda forzar y estar disponible ante Osasuna, aunque su participación será una incógnita hasta última hora y, en cualquier caso, un riesgo que no pinta nada bien.

El panorama se oscurece aún más con la baja segura de Andreas Christensen. El defensa danés sufrió una recaída de su lesión en el sóleo a principios de marzo y su recuperación, estimada en cuatro semanas, no se completará a tiempo. La zaga azulgrana pierde así a otro de sus pilares defensivos, complicando aún más la confección del once titular para Flick.

En este rompecabezas defensivo, Flick y el Barça tenían esperanzas con Ronald Araujo… pero parece otro cien por cien descartado. El central uruguayo sigue concentrado con su selección y no formó parte de una serie de descartes por parte de Marcelo Bielsa, por lo que apunta a que jugará ante Bolivia y llegará sin margen apenas tras ese viaje transoceánico que no pasará desapercibido para su estado físico.

Con todas estas bajas y dudas, Eric García se erige como la única certeza para Hansi Flick. El canterano, que ha aumentado su protagonismo en las últimas semanas, es el único central plenamente disponible. Sergi Domínguez o Jules Koundé ocuparían la otra plaza en el eje central. En el caso de que finalmente sea el francés el que haga pareja con Eric, el lateral diestro quedaría a disposición de Héctor Fort. Balde sería el cuarto elemento en el rompecabezas defensivo de Flick ante Osasuna.