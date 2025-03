Portazo de la RFEF al Barça: la fecha del partido ante Osasuna no se mueve y se jugará el 27 de marzo

Ya es oficial. El partido aplazado entre el Barcelona y Osasuna por el fallecimiento del doctor culé Carles Miñarro se disputará finalmente el jueves 27 de marzo en Montjuic. Así lo ha decidido el Juez Único de Competiciones Profesionales, José Alberto Peláez en una decisión que seguramente indignará tanto al conjunto azulgrana como al pamplonica.

Y es que se trata de una fecha que no querían ninguno de los dos clubes, puesto que no podrían contar con la totalidad de sus plantillas por los partidos de selecciones. Tanto el Barça como Osasuna presentaron un recurso ante el Comité de Apelación que no fue admitido.

«Finalmente, con fecha 17 de marzo de 2025, por el Juez Único de Competiciones Profesionales se dictó la resolución que se recurre y que fijó la nueva fecha del encuentro aplazado para el día 27 de marzo de 2025 a la hora que determine la LNFP», dice la resolución.

El Juez Único argumentó en su decisión que el partido se debía recuperar cuanto antes mejor y no quiso colocar el encuentro entre las jornadas 37 y 38 del campeonato liguero, como querían ambos clubes porque, según él, podría vulnerar la competición.

Y eso que desde la entidad azulgrana que preside Joan Laporta argumentaron que existe un precedente de un partido aplazado que se jugó entre las dos últimas jornadas de Liga. Fue en 2017 cuando se aplazó un Celta – Real Madrid por el mal estado de la cubierta de Balaídos que ponía en riesgo la integridad física de aficionados y futbolistas.

Al confirmarse la fecha, Hansi Flick no podrá contar seguramente ni con Araujo ni con Raphinha, que en la noche del 25 al 26 se enfrentan a Argentina y Colombia, respectivamente, a lo que hay que añadir el desgaste y cansansio del vuelo de vuelta.

Asimismo, el encuentro que el viernes 28 debían disputar Osasuna y Athletic en San Mamés debe ser reubicado en una nueva fecha ante la imposibilidad de que se dispute un día después. Todo parece indicar que la nueva fecha será el lunes 31 de marzo.