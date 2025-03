Un parón catastrófico para el Barça: Raphinha no estará ante Osasuna y la defensa sigue en cuadro

Cuando quieren venir todas juntas… así al menos se debe sentir Hansi Flick con el Barça, al que parece haberle mirado un tuerto en las últimas semanas. Si ya Íñigo Martínez ni viajó con la selección española por unas molestias en el menisco, ahora el problema llega con el otro central español, Pau Cubarsí, que tuvo que ser sustituido antes del descanso con España. Y a eso súmale Raphinha, que no vio amarilla y no llegará a tiempo con el Barça ante Osasuna. Y es que a Flick se le pone todo cuesta arriba para la disputa del duelo aplazado ante los rojillos, que se jugará el próximo jueves.

Pau Cubarsí se tuvo que marchar lesionado del Holanda-España, ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, a los 40 minutos de partido. El jugador del Barcelona sintió molestias en el tobillo derecho y se fue al suelo, lo que llevó al seleccionador Luis de la Fuente a mover el banquillo dando entrada a otro jovencísimo Dean Huijsen, que debutó con la selección española.

Luis de la Fuente, de hecho, ya confirmó que llama a Mario Gila para no pillarse los dedos ante la lesión de Pau Cubarsí que, tras las primeras observaciones por parte del equipo médico de España, parece no tener nada grave, aunque todo apunta que no jugará el partido de vuelta de las semifinales de la Nations League ante Holanda.

Está por ver, también, si el golpe en el tobillo es motivo suficiente como para que no llegue en óptimas condiciones al choque del Barcelona del próximo jueves ante el Osasuna, encuentro aplazado y fijado en esta fecha tras el repentino fallecimiento del médico Carles Miñarro. El partido y las lesiones llegan en un momento crucial de la temporada, momento en el que la defensa del Barcelona está en cuadros.

El pasado fin de semana en el Metropolitano se tuvo que marchar lesionado Íñigo Martínez. Las pruebas médicas realizadas al central confirmaron que tiene una parameniscitis interna de la rodilla derecha, una lesión que le dejará al menos un par de semanas en el dique seco, por lo que no es viable su presencia en el duelo ante Osasuna.

Sin él, con Andreas Christensen también lesionado, y con Ronald Araujo concentrado con la selección uruguaya y sin margen para regresar en las mejores condiciones, Hansi Flick sólo tiene a Eric García como central sano en su plantilla, así como Jules Koundé, que previsiblemente tendrá que dejar el lateral diestro para ocupar una demarcación muy maltrecha en estos momentos.

Lo que parece seguro es que Flick tendrá que tirar de canteranos para este partido en la zaga, haciendo encaje de bolillos y valorando todas y cada una de las decisiones que tome en un momento de la temporada en la que forzar a cualquier jugador es un riesgo y puede conllevar un castigo mayor: perderle para lo que resta de temporada.

Así, sin Marc Casadó también, rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha, y sin Raphinha, que no vio amarilla y no llegará a tiempo por su citación con Brasil, Flick tendrá uno de los partidos más complejos del Barça por delante ante Osasuna. Además de los internacionales españoles con la absoluta, cabe recordar que Gerard Martín, Fermín y Pablo Torre también fueron llamados con la Sub-21, así como Héctor Fort con la Sub-19. Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres, De Jong, Koundé… el listado de internacionales del Barça puede pasar factura.