Djokovic reescribe la historia en el US Open: tumba a Medvedev y conquista su 24º Grand Slam

El US Open 2023 tiene dueño y pasa a formar parte de la inigualable vitrina del tenista con más títulos de Grand Slam de la historia. Novak Djokovic hizo suyo el cuarto grande del año después de derrotar (6-3, 7-6, 6-3) en una noche mágica de tenis a un Daniil Medvedev que no pudo alcanzar la regularidad de la semifinal ante Carlos Alcaraz y acabó claudicando, en resultado contrario a lo sucedido en la final de 2021, ante un Djokovic que se confirma como el rey del tenis tanto en la actualidad como en la historia.

Medvedev fue rival para Djokovic pero sólo le duró tres asaltos, los mínimos para llevarse un partido de Grand Slam y que fueron suficientes para que Nole levantara su cuarto título en Flushing Meadows. La batalla, pese al ‘barrido’ del serbio, fue titánica por momentos, casi todos ellos en un segundo set en el que el que será el número uno del mundo –de nuevo– desde el lunes, estuvo contra las cuerdas, pero realizó un ejercicio de resistencia histórico para forzar primero el tie-break y después llevárselo, aprovechando las dudas de Daniil.

En el primer y el tercer set, la historia fue distinta y la solidez de Djokovic marcó la diferencia sobre la inestabilidad de un Medvedev que, por distintos motivos, comenzó y acabó ansioso un partido que le permite formar parte de un nuevo capítulo en la historia del tenis, obra de Novak Djokovic, aunque desde su lado más amargo.

Djokovic, al que le había acompañado la suerte en forma de un cuadro sencillo hasta la final, contaba con la lección aprendida tras lo ocurrido en la final del US Open 2021, en la que cedió ante el mejor Medvedev, y una vez tomadas las últimas notas en la visualización de la semifinal entre el ruso y Alcaraz, actuó en consonancia con un plan que se mostró sobresaliente, de puro desgaste y supervivencia, hasta levantar su 24º Grand Slam tras tres horas y 12 minutos de final.

Más ofensivo que en otras ocasiones y sumando el saque-volea a su repertorio, casi obligado por la retrasadísima posición al resto de Medvedev, Djokovic supo elegir a la perfección su postura en momentos de dominio, así como también en el tramo de segundo set en el que sus fuerzas físicas se mostraron justas, con Medvedev apretando cada pelota en busca de la igualada. En el que ya es el set más largo de toda la historia del US Open –1 hora y 45 minutos–, Nole salió vencedor porque nunca se rindió y llevó la batalla a su terreno, en concreto un tie-break en el que es prácticamente infalible.

Medvedev no fue el que derrotó a Alcaraz

Se esperaba una lucha encarnizada de estilos y la obtuvimos, aunque el despliegue de Medvedev sabe a poco si lo ponemos en la balanza junto a lo mostrado en la semifinal ante Alcaraz. Daniil no corrigió sus errores –posición al resto y rendimiento en la red– y aunque dejó claro que sus armas desde el fondo son de destrucción masiva, no fue capaz de dañar con sus golpes a Djokovic como lo había hecho ante Carlitos. Eso y la experiencia de Nole, que sí tiene la madurez en estos partidos que al español, como es lógico por edad y él mismo reconoció, le falta, marcaron la diferencia en una final que cierra el círculo de los torneos de Grand Slam en 2023 con tres entorchados para el que es, para muchos, el mejor tenista de todos los tiempos.

Novak Djokovic, el más grande

Djokovic, tras una intensa lucha, consigue a sus 36 años el que es su 24º título de Grand Slam, en un US Open que había conquistado hasta la fecha en tres ocasiones en nueve finales disputadas. Por tanto, la plaza maldita entre los Grand Slams para el serbio ya no lo es tal, y por el camino, consuma la venganza ante su verdugo de 2021, se resarce de la derrota ante Alcaraz en Wimbledon y confirma que no hay nadie como él en la historia del tenis, al menos en lo que a grandes títulos se refiere.