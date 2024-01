Djokovic habla seriamente de su retirada: «Soy padre y estoy lejos de mi familia»

Novak Djokovic volverá al Open de Australia con más credenciales que ningún otro tenista del circuito para hacerse con un nuevo título, el que sería el undécimo de su palmarés en Melbourne Park. El tenista serbio, el más laureado de la historia en torneos de Grand Slam en general y en el grande oceánico en particular, sigue siendo el número uno, pero camino de los 37 años, ya tiene que plantear otros caminos sobre su futuro, como reconoció al hablar de forma seria de una posible retirada del tenis.

Djokovic compartió las dudas que se le van generando en su cabeza con el paso del tiempo, la formación de su familia y la visión de que la carrera profesional de un tenista, por exitosa que sea, como es su caso, no es eterna. Aunque de cara a 2024, la ambición en Novak continúa desmedida y con el objetivo de ganar los cuatro Grand Slams y los Juegos Olímpicos.

Fue en una entrevista con Jim Courier, ex tenista y cuatro veces campeón de Grand Slam –dos Roland Garros y dos Open de Australia–, en la que Novak Djokovic se abrió como nunca antes y habló de su potencial retirada, de lo que se está perdiendo de su familia por su profesión y de lo que puede depararle el futuro.

Antes de ello, Djokovic habló de sus altísimas pretensiones, parte de una ambición que, unida a un talento único, le han llevado a ser considerado como uno de los mejores tenistas de la historia, el mejor en cuanto a títulos conseguidos. “Los objetivos siempre son muy altos, pero las expectativas que puedo cumplir a los 36 años… No sé si es algo que realmente me esperaba, ganar tres de cuatro Grand Slams y jugar la final del otro. Siempre me preparo para ello”, comentó Novak en una entrevista con Sport Klub.

En 2024, Nole comienza con el Open de Australia como principal objetivo, y eso, hablando de un diez veces campeón, son palabras mayores. “Es a lo que apunto cuando preparo mi calendario a principios de temporada. Fue un año increíble, empezó genial en Australia, como la mayoría de los años. Cuando el viento sopla a tu favor, te sientes mejor sobre tu año en general”, explica el tenista serbio.

«Me encanta jugar en el Open de Australia, es donde he tenido el mayor éxito de mi carrera en Grand Slams. Después de eso, no sé. Normalmente siempre tengo claro a dónde quiero dirigirme, cuáles son las metas. Sé que los objetivos siguen siendo los Grand Slams y los Juegos Olímpicos, pero aparte de eso, no tengo ni idea sobre qué torneos jugaré o no», añadió Djokovic sobre su planificación.

La familia marca el futuro de Djokovic

Djokovic continúa centrado en su carrera deportiva, pero la familia y, en especial sus dos hijos, Stefan y Tara, ocupan sus pensamientos, hasta el punto de dudar del tenis para el futuro. «Sigo hambriento, quiero seguir compitiendo. Puedo correr durante horas. Se trata más del aspecto emocional, de cuál es mi prioridad. El tenis ha sido mi prioridad durante más de 20 años, 30 años, y no quiero perderme demasiados momentos con mis hijos”, analizó Novak en la entrevista.

“Siendo sincero, estoy algo dividido. Siempre hay una parte de mí que es el chico joven que adora el tenis y sabe todo sobre el deporte, que da toda su vida por él. Ese chico todavía quiere continuar. En el otro lado, soy padre de dos hijos y estoy lejos de mi familia. Cada vez que viajo por un largo periodo de tiempo, eso me rompe el corazón. Siempre estoy pensando sobre hasta cuándo debería jugar, cuántos torneos, si merece la pena», completó el campeón de 24 torneos de Grand Slam, sobre su familia y la retirada para pasar más tiempo con los suyos.

Djokovic, listo para el Open de Australia

A pesar de las molestias en la muñeca que le hicieron primero limitar y después descartar su continuidad en la United Cup, el primer torneo del año 2024 en el que se inscribió, Novak Djokovic ya está en Melbourne y disputará, salvo cambio de última hora, sin mayores problemas el Open de Australia. En las últimas horas, se ha podido ver a Nole entrenándose en pista y con buenas sensaciones, que invitan a pensar que todo ha quedado en un susto y que podrá defender su título de campeón a partir del 14 de enero, día en el que comienza la actividad en el cuadro final del primer Grand Slam de la temporada.