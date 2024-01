Djokovic hace saltar las alarmas: pierde y cae lesionado en Australia

Novak Djokovic comienza el año con una doble mala noticia que puede marcar su futuro inmediato. El número uno del ranking ATP, que inicia la competición en 2024 en la United Cup, vivió su primera derrota de la temporada en el duelo entre Australia y Serbia que le midió a Alex de Miñaur, en el que además volvió a sentir molestias en la muñeca derecha, que hacen saltar las alarmas a menos de dos semanas del inicio del Open de Australia, su Grand Slam predilecto y en el que defiende título.

El tropiezo ante De Miñaur podía entrar dentro de una previsión incluso lógica, con un gran tenista enfrente, extramotivado ante su público y ambos aún en preparación para lo más importante de este primer cuarto de temporada. Sin embargo, las dudas con Djokovic van más allá y señalan directamente a su muñeca derecha, una zona delicadísima en los tenistas y en la que sintió molestias limitantes Nole.

«Cuanto más juego más me duele», le comentaba al fisio de la organización de la United Cup, en una de las atenciones médicas que tuvo que pedir Djokovic para aguantar el partido. Finalmente, aunque no optó por la retirada, sí cayó en dos sets, con un marcador de 6-4 y 6-4, y se marchó visiblemente contrariado por perder el primer punto para Serbia, en la eliminatoria que les mide a Australia.

Serbia puede ser eliminada de la United Cup este miércoles, aunque de una u otra manera, la prioridad para Novak Djokovic no será otra que recuperarse para poder disputar el Open de Australia, cita que comienza el 14 de enero en Melbourne y en la que defiende la corona de campeón lograda en 2023.

Djokovic ya había sufrido molestias en la muñeca derecha en la Laver Cup 2022, por lo que no son nuevas para él, pero no fue hasta el duelo ante República Checa del pasado martes, en el que Nole se midió a Lehecka, en el que esta dolencia se volviera a reproducir.

«Espero que no vaya a más este problema. Lo noté en el calentamiento previo al partido y recibí un tratamiento antes, durante y después del encuentro. No es la primera vez que me enfrento a algo así en mi carrera deportiva, he sabido gestionarlo y terminar bien el partido. Confío en poder recuperarme bien y estar listo para el próximo duelo», comentó Djokovic en rueda de prensa, sin saber lo que sucedería frente a De Miñaur.

El plan de Djokovic para el Open de Australia

De cara al Open de Australia, Novak Djokovic mantiene su esperanza de jugar y poder luchar por el título, que sería el undécimo en sus vitrinas en un Grand Slam que ha ganado más veces que nadie en toda la historia. Nole tiene previsto jugar una exhibición benéfica, previa al comienzo del torneo, concretamente el jueves 11 de enero en la Rod Laver Arena ante Stefanos Tsitsipas. Ahí podremos comprobar si realmente la dolencia en la muñeca ha podido ser subsanada o si ha ido a más y hay riesgo de perder al gran favorito para la batalla en Melbourne Park.

“Desde hace dos días tengo molestias. Durante el partido de ayer y en el de hoy, especialmente, ha ido a peor, pero no quiero gastar mucho tiempo en esto y restar crédito a la victoria de Alex. Ahora intentaré recuperarme de cara al Open de Australia. Creo que estará bien para entonces”, comentó Djokovic en rueda de prensa, esperanzado de poder llegar en plenas condiciones al Open de Australia a pesar de su lesión.

Djokovic cae 6 años después en Australia

La gira de Australia es una de las preferidas de Novak Djokovic, tal y como se demuestra a través de los resultados, más allá del propio Open de Australia que ha conquistado diez veces. La derrota ante Alex de Miñaur es la primera que sufre el tenista serbio en el país oceánico en seis años, donde acumulaba 43 triunfos consecutivos, con un último tropiezo que databa de 2018, cuando cayó en el Open de Australia ante el coreano Hyeon Chung, en octavos de final.