El gran deseo de Djokovic para el regreso de Nadal al tenis

Novak Djokovic cerró su periplo en el tenis en el año 2023 con una exhibición en Arabia Saudí en la que se midió y cayó, de manera apretada, ante Carlos Alcaraz. En un día en el que el resultado y todo lo competitivo era lo de menos, el tenista serbio habló tras el encuentro y quiso tener un detalle, a días de que se consume el regreso al circuito ATP de Rafa Nadal, su gran rival histórico, que vuelve tras un año completo de baja por lesión.

Djokovic fue preguntado por el regreso de Rafa y tuvo unas bonitas palabras hacia el jugador balear, con el que ha luchado durante 15 años en los mejores torneos del mundo y al que podría enfrentarse de nuevo en 2024, en el que puede ser el último año de la carrera deportiva de Nadal. «Son grandes noticias para el tenis mundial que Rafa vuelva a jugar en el circuito, es una de las grandes leyendas de nuestro deporte», afirmaba Novak, ante el gran aplauso del público presente en Riad.

«Queremos verle jugar lo máximo posible, ojalá tenga grandes partidos ante Carlos o ante mí, será muy bueno para el deporte», añadía Djokovic, quien se ha medido ante Nadal en un total de 59 ocasiones en partido oficial, con 30 victorias en su bolsillo, por 29 triunfos de Rafa.

Djokovic, número uno del tenis mundial y también uno de sus principales embajadores, más allá de las pistas, quiso mandar otro mensaje, dirigido al público de Arabia Saudí, sobre la progresión del tenis, en un momento en el que el país de Oriente Medio quiere entrar con fuerza y mucho dinero en el deporte. «El tenis ha crecido mucho en los últimos años gracias a Federer, Nadal o Murray y ahora es uno de los deportes más globales, me siento muy afortunado de formar parte de esta historia», comentó Novak, quien espera estar más años en la élite. «Ojalá pueda seguir ahora con los tenistas más jóvenes, no me voy a rendir», completó.

Djokovic no estará en el regreso de Nadal

Si bien Novak Djokovic abandona ahora Arabia Saudí para poner rumbo a Australia y competirá en la primera semana del año 2024, el serbio no estará en el torneo ATP 250 de Brisbane, en el que Rafa Nadal consumará su regreso al tenis tras la lesión sufrida en el Open de Australia 2023. El número uno del ranking ATP ha optado por jugar con Serbia la United Cup, torneo por equipos nacionales que se disputa del 29 de diciembre al 7 de enero en las ciudades australianas de Perth y Sydney, y será, junto con su país, uno de los favoritos al título.

Donde sí coincidirán Nadal y Djokovic será en el Open de Australia 2024, un torneo en el que, con permiso de Carlos Alcaraz e incluso, por distintos motivos, un escalón por encima, tendrán los focos sobre su figura. Rafa Nadal regresa un año después al lugar en el que se lesionó de gravedad un año atrás, mientras que Novak Djokovic lo hará con la categoría de grandísimo favorito, en un evento que ha conquistado en diez ocasiones en su carrera deportiva.