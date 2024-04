La dieta de Ilia Topuria para dar el peso en la báscula

Ilia Topuria volvió a los entrenamientos el pasado viernes 29 de marzo para iniciar su defensa del título que será en los próximos meses con un rival aún por definir. El reciente campeón del mundo de la UFC inicia un camino de entrenamientos hasta su próximo combate en el que volverá a seguir una dieta estricta que le permita dar el peso en la báscula en los últimos días. A continuación desvelamos todos los secretos sobre la dieta del mejor luchador del mundo en el peso pluma de las Artes Marciales Mixtas.

Ilia Topuria ha vuelto a la acción más de un mes después de que el pasado 18 de febrero hiciera historia en California tras proclamarse campeón de la UFC en el peso pluma después de un recital ante Aleksander Volkanovski. Después de haber recibido todo tipo de homenajes en España e incluso en su Georgia natal, el mejor luchador de Artes Marciales Mixtas del momento ha vuelto a los entrenamientos con la próxima pelea de defensa del título en el horizonte. Aunque aún no haya ni rival ni fecha ni tan siquiera escenario.

Minutos después de ponerse el cinturón de campeón del mundo de la UFC, aún sobre el octágono del Honda Center de Anaheim, Ilia Topuria llamó a capítulo a Connor McGregor y le desafió para celebrar el mejor combate que en estos momentos puede haber en una disciplina que cada vez gana más adeptos. Días después se especuló con el Santiago Bernabéu como centro de la batalla pero en las última semanas, la negativa del irlandés y la aparición de Gran Bretaña y Perth (Australia) como sedes de los próximos números de la UFC dificultan la misión de Topuria.

Así que la defensa del título de Topuria en los próximos meses es una gran incógnita. Sobre la mesa está la revancha ante Volkanosvki y más después d que se confirmara una fecha en su Australia natal. En caso negativo, el luchador hispano georgiano también citó en su día a Sean O’Malley y Max Holloway como posibles rivales. Aunque ambos parece que también tienen el calendario ocupado. Lo que parece claro es que Topuria volverá a subirse al octágono antes de final de año.

Topuria y su dieta para dar el peso

Ilia Topuria inició el pasado viernes un camino arduo camino de una pelea en la que las últimas semanas volverá a realizar un campamento con unas últimas semanas de máximo sacrificio con el objetivo de poder dar el peso en la báscula.

Siempre y que vuelva a pelear en peso pluma (todo hace indicar que sí si finalmente no pelea ante Connor McGregor), el campeón del mundo tendrá que pesar horas antes de su máxima pelea 65,8 kilos que es lo que marcan las reglas de la UFC como peso máximo para poder competir.

Topuria paró la báscula antes de su último combate en 65,5 kilos tras realizar un proceso que el mismo Topuria siempre ha dejado claro que es lo más duro de su trabajo. Aunque en la previa del combate por el cinturón afirmó que en esta ocasión no había sufrido tanto, el luchador ya español tuvo que volver a pasar por una estricta dieta para eliminar hasta el último gramo de grasa y líquido de su cuerpo… y después volver a recuperar alrededor de 10 kilos en 30 horas. Un milagro.

Para ello, todo arranca meses atrás eliminando todo tipo de azúcares y la sal de su dieta e intentando gastar más calorías de la que ingiere. Este es un primer proceso que tiene su continuación en las últimas semanas ya en Estados Unidos (donde ha peleado últimamente) donde comienza un sacrificio que le obliga a peder ocho kilos en la última semana de la pelea.

En estos días incluso atraviesa periodos de 24 horas sin beber agua con el objetivo de deshidratar su cuerpo al máximo. «Es como vivir el infierno en la vida real», llegó a decir en una entrevista reciente donde explicó el método Topuria. «El domingo previo a la pelea tomo cuatro litros de agua, el lunes tomo seis, el martes ocho, el miércoles tomo diez y el jueves por la mañana corto, ya no tomo nada de agua», dijo. «Ahí es cuando aprovechas y te metes en la sauna, empiezas a sudar y ya no lo repones, te quedas seco. Es cuando el cuerpo te pega el bajón, y te quitas cinco o seis kilos», explica.

El vino, clave en la dieta de Topuria

Dentro de la estricta dieta de Ilia Topuria hay un elemento que nada tiene que ver con una pelea en la máxima élite: el vino tinto. Y es que el campeón del mundo de la UFC toma medio litro de vino junto a todo su equipo en la última noche antes del pesaje. Una práctica que le ha dado suerte en su récord de 15 victorias sin derrotas y que incluso ha confesado que le ha ayudado a perder más peso.

«Los jueves son las noches más difíciles que vivimos los luchadores porque durante el día no podemos comer ni beber. Empezamos con la sauna y por la mañana hacemos entrenamientos para a partir de ahí empieza el proceso de deshidratación. Nos cuesta mucho dormir y a mí, personalmente, beber vino me ayuda a dormir y al mismo tiempo me ayuda con la deshidratación. Yo he perdido hasta un kilo», confesó en una entrevista reciente en El Partidazo de la Cope.

Después de este proceso, dio incluso 300 gramos menos de lo exigido en la báscula y recuperó alrededor de 10 kilos en menos de 30 horas (a base de agua y una alimentación marcada por especialistas) para convertirse en el primer español campeón del mundo de la UFC. El esfuerzo mereció la pena.