Carlos Alcaraz llega al Masters 1000 de Paris- Bercy después de sufrir la peor derrota de un año 2022 que está siendo de ensueño para él. Carlitos cedió de forma clara en semifinales del torneo ATP 500 de Basilea ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, en un partido que si bien fue doloroso para el siempre competitivo y ambicioso murciano, no tiene ni punto de comparación con lo que vivió en la capital francesa, en el mismo torneo que ahora afronta como número uno del mundo, doce meses atrás.

Alcaraz llegaba en plena explosión emergente a los octavos de final del Masters 1000 de Paris-Bercy. Había superado de forma brillante al cabeza de serie número ocho, Jannik Sinner, en la ronda anterior y su rival, Hugo Gaston, llegaba desde el número 103 del ranking, muy inferior al 35 que entonces manejaba el actual líder de la ATP. Se preveía un partido trampa debido al juego, muy particular, del pequeño Gaston, y por la influencia del público francés, que animaría al jugador local. Sin embargo, Carlitos viviría una auténtica pesadilla de la que, eso sí, sacó un aprendizaje que le ha ayudado en los meses posteriores.

El resultado final del partido fue de 6-4, 7-5 favorable a Hugo Gaston, pero el choque en sí esconde un calvario afrontado por Alcaraz en dos capítulos. En el primero, Carlitos se vino abajo después de colocarse 3-1 y 4-2 a favor, con sendos breaks favorables que no pudo aprovechar, dejando pasar un parcial final de 0-4 que acabaría con la primera batalla. Por entonces, la grada se desenvolvía en contra del español, nada acostumbrado a ambientes hostiles, aunque dentro del respeto que se maneja en el tenis.

Sin embargo, fue en el segundo en el que Carlos dijo basta. Comenzó bien, muy bien, pegando un puñetazo encima de la mesa que le llevaría hasta el 5-0 a favor. Pero a partir de ahí, la nada. El impulso de la grada de cara al potencial tercer set espoleó a Gaston y hundió a Alcaraz, quien vio como su rival iba levantando juego a juego hasta remontar y con un parcial de 0-7 ganar el partido en dos sets. De los últimos cinco juegos, el murciano sólo pudo ganar dos puntos. Cuando llegó al banquillo, ya con el encuentro acabado, se sentó, se escondió tras una toalla y se rompió. No era para menos.

What Carlos Alcaraz said to Hugo Gaston at net after their match at Bercy last year.pic.twitter.com/J4DxfQoZiD

— 𝐿𝓁𝒶𝓂𝒶 𝒮𝒶𝓎𝓈 ☄🌠🚀 (@funnyzeitgist) October 29, 2022