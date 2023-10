El desplante de Laporta al Barça femenino que Alexia y Mapi León no podrán defender

Joan Laporta desprestigió al Barça femenino con la celebración de la asamblea de socios compromisarios a la misma hora que el encuentro de la Liga F contra el Granada donde jugaron jugadoras importantes como Mapi León, Alexia Putellas o Aitana Bonmatí.

El Barcelona-Granada de la Liga F empezó a las 18:30 y la asamblea de socios compomisarios del club azulgrana, con retraso mediante, finalizó a las 19:43. Laporta no creyó que el encuentro del Barça femenino, con Alexia Putellas partiendo desde el banquillo, fuese prioritario. En cambio, en el año 2021 llegó a aplazar una asamblea de socios para no pisar un partido del equipo de fútbol masculino. Fue el 18 de octubre de 2021. Laporta decidió suspenderla para que no coincidiese con el partido frente al Valencia.

Por otro lado, en la misma asamblea de socios compromisarios, el directivo responsable del Barcelona femenino, Xavier Puig, se quedó hasta el final de la misma. No intervino en ningún momento pero aguantó hasta el final durante las más de nueve horas que duró la asamblea, a pesar de que el primer equipo femenino estaba jugando un encuentro de Liga en el Johan Cruyff.

Por lo tanto, el Barcelona femenino disputó la jornada sexta de la Liga F sin ningún miembro de la Junta Directiva en el palco del Johan Cruyff. Un partido donde el conjunto azulgrana mantuvo el liderato por delante del Real Madrid tras vencer al Granada por 6-1. Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, que fueron suplentes en el Barça Femenino, y Mapi León, titular, sufrieron el desplante de Laporta. Patri Guijarro y Ona Batlle hicieron los dos primeros dos goles antes del descanso. Salma Paralluelo y Mariona Caldentey hicieron el tercero y el cuarto. El partido lo sentenció Oshoala con un doblete final en dos minutos.

Laporta se hizo la víctima

El Barcelona celebró este sábado la Asamblea de socios compromisarios del club, que dio luz verde a los presupuestos de la temporada 2023/2024, con los que la junta directiva de Joan Laporta confía en generar 11 millones de euros de beneficio antes de impuestos sin la necesidad de activar palancas. En la comparecencia del máximo mandatario del club volvió a hacer alusión al ya famoso «madridismo sociológico» para defenderse del caso Negreira.

El presupuesto presentado por los directivos recibió 372 votos a favor, 37 en contra y 12 en blanco para aprobar las previsiones económicas en un año en el que la entidad confía en recuperar el equilibrio contable entre ingresos (859 millones) y gastos (832 millones) sin necesidad de realizar operaciones extraordinarias.

«Empezamos a tenerle el pie en el cuello (a la crisis económica)», insistió varias veces a lo largo de su discurso el vicepresidente del área económica, Eduard Romeu, quien remarcó que la junta ha hecho «un ejercicio exigente» para cumplir un plan de viabilidad con el que el club no contempla vender más activos.

En la Asamblea del Barcelona también se habló de la reducción en 184 millones de euros de la masa salarial deportiva, que se situará en 492 millones de euros, es una de las partidas más destacadas en la disminución de gastos con vistas al próximo ejercicio. «Es un esfuerzo muy importante de contención. Es el presupuesto de masa salarial más bajo de los últimos ocho años. Lo hemos intentado hacer sin bajar la calidad del plantel», remarcó Romeu.

De hecho, el presidente de la entidad, Joan Laporta, desveló que el club tuvo «la oportunidad de vender a Frenkie de Jong por 100 millones de euros» y que no aceptaron la propuesta porque la junta no quería debilitar deportivamente al primer equipo de fútbol.

Además, el Barcelona prevé reducir en 98 millones de euros otros gastos referentes, principalmente, «a las provisiones realizadas y a un importe menor del deterioro de jugadores», según el vicepresidente. Así, la partida de «otros gastos» se situará, según las estimaciones de la entidad, en unos 72 millones de euros.

A ello se suma la aplicación del plan de viabilidad para reducir los gastos del día a día del club (gastos de gestión) a lo que se suma el menor coste de explotación del Estadio Olímpico de Montjuïc, lo que implicará una reducción de otros 50 millones de euros, por lo que dicha partida alcanzará los 205 millones de euros. La junta ha presupuestado, además, unos gastos de 62 millones en salarios no deportivos, 2 millones de euros menos que en el ejercicio 2022-23.