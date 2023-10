Montse Tomé enseña la puerta de salida a Mapi León y Patri Guijarro

El regreso de Mapi León y Patri Guijarro a la selección española femenina no parece nada sencillo. Al menos, así se entiende tras la comparecencia de Montse Tomé, de la que se desprende cierta molestia por parte de la seleccionadora. Las dos fueron llamadas hace un mes, se marcharon antes de disputar el primer partido y se desconoce cuándo o si volverán. «Necesitamos jugadoras que estén convencidas de que quieren venir», señaló la entrenadora en referencia a la ausencia de las dos futbolistas del Barcelona.

Tras lo sucedido en Oliva, en una cumbre en la que se establecieron los pasos a seguir por la Federación para aliviar la crisis extradeportiva que explotó con el caso Rubiales, las dos se fueron. Desde entonces, en Las Rozas no se ha vuelto a saber nada de Mapi León y Patri Guijarro. No ha habido contacto y parece lejos que vaya a producirse.

Para Montse Tomé, es un «tema cerrado». La seleccionadora quiere dar carpetazo a uno de los momentos más desagradables que se dieron en aquella concentración, cuando dos futbolistas a las que había llamado a filas decidieron irse. «Ellas han mostrado su postura y no hay mucho más que decir», señaló la entrenadora que, ahora, ha evitado volver a pasar un mal trago como entonces y ha decidido no convocarlas.

La asturiana señaló que «siguen siendo importantes», pero también lanzó varios dardos que hacen pensar que su regreso no será sencillo. Para empezar, deberán ser ellas quienes muevan ficha si quieren regresar, puesto que desde su marcha, no ha habido contacto con ellas: «No hemos sabido nada más». Pero no fueron las únicas referencias a Mapi y Guijarro que tuvo la seleccionadora. «Respeto su decisión de no estar», «sólo puedo convocar a jugadoras que quieran estar», «es un privilegio estar aquí y así lo tenemos que sentir» o «necesitamos jugadoras que tengan ganas de competir con la selección española» fueron algunas de las frases que dejó Tomé.

A Mapi León y Guijarro no les valen los cambios

Otro de los aspectos que aclaró Montse Tomé –y que son más que evidentes– es que desde la Federación se ha trabajado para crear ese «lugar seguro» que reclamaban las jugadoras. Tras la interminable noche en Oliva, se llegó a la conclusión de que había que actuar en favor de las futbolistas. El CSD medió en el conflicto y se acordaron una serie de medidas que han provocado cambios estructurales de importancia y que iban en consonancia con los reclamos del vestuario.

La primera decisión de Pedro Rocha fue la destitución de Jorge Vilda, pero las jugadoras solicitaban más cambios. El pacto al que se llegó fue el de crear una comisión mixta formada por Gobierno, RFEF y FUTPro para dar más pasos en favor del fútbol femenino. Además, se acordaron los despidos de gente próxima al ex presidente. Desde entonces, han caído Andreu Camps, secretario general; García Caba, responsable de integridad, y García Cuervo, director de comunicación.

Esos movimientos por parte de la RFEF para saciar las peticiones de las futbolistas, han sido valorados por Montse Tomé al hablar de la ausencia de Mapi León y Patri Guijarro. La seleccionadora considera que han servido para normalizar la situación, sin embargo, no parecen haber sido suficientes para que las dos jugadoras del Barça se planteen el volver. «Los cambios están ahí, se han dado pasos en la Federación y no puedo decir más», apuntó.

Una situación «diferente»

La primera convocatoria de Montse Tomé, facilitada el mes pasado, fue más que convulsa. Un total de 39 jugadoras habían firmado un comunicado renunciando a ir, pero la seleccionadora llamó a 20 de ellas. Sobre todas, llamaban la atención dos de ellas: Mapi León y Patri Guijarro. Su situación era distinta a la del resto, puesto que formaron parte de las 15 rebeldes y fueron de las únicas en no dar marcha atrás y renunciar a ir al Mundial.

Una vez tuvieron la certeza de que no serían sancionadas, decidieron abandonar «por falta de ánimo» la concentración de España. «No estamos en condiciones de volver, es un proceso», dijo entonces León. La central también apuntó que los cambios que solicitaban «no se han dado, se está trabajando en ellos». Sin embargo, una vez que se han producido en gran medida, siguen sin ser seleccionables.