Montse Tomé: «He hablado con Jenni Hermoso y la he sentido mejor, era una situación especial»

Montse Tomé facilitó la lista de la selección española femenina para la Liga de las Naciones ante Italia y Suiza, en la que la gran novedad era el regreso de Jenni Hermoso. La seleccionadora señaló que habló con la madrileña puesto que, tras lo sucedido, consideraba que se trataba de «una situación especial» y también que entienden que «ahora el foco es menor» y ya no necesita esa protección que trató de darle en la primera convocatoria, en la que no estuvo.

La seleccionadora se refirió a la vuelta de Jenni Hermoso, destacando que «cuando terminó la anterior concentración, nos pusimos en contacto con ella». Sobre su ausencia en la anterior lista, Tomé señaló que lo sucedido «dio lugar a especulaciones, pero no había problemas». «No vino por protegerla, porque creímos que lo mejor era eso. La he sentido mejor, era una situación especial», ha finalizado.

Centrándose en un apartado plenamente deportivo, Montse Tomé destacó sobre Jenni Hermoso que «sabemos la jugadora que es y, en ese sentido, no vamos a descubrir nada», además de añadir que tienen «ganas de verla, competir, entrenar y pensar en Italia y Suiza». Sobre la posición que ocupará la delantera de Pachuca, la técnica considera que puede rendir en diversas posiciones y piensa en ella «como interior, mediapunta o punta que se descuelga».

La ausencia de Mapi y Guijarro

Dos de las protagonistas fueron Mapi León y Patri Guijarro. Ambas abandonaron la concentración en Oliva, al sentir que no se daban las condiciones para su regreso, tras un año de ausencia. En esta, tampoco estarán. «Nos trasladaron su opinión, que respetamos, pero no hemos sabido nada más», ha señalado Montse Tomé al respecto.

Sobre lo sucedido hace un mes con las dos, destacó que «todo lo que pasó fue excepcional», además de apuntar que prefiere «no seguir dando bombo a esta situación». «Ellas han mostrado su postura y no hay mucho más que decir, los cambios están ahí y nosotras pensamos en jugar y ganar», ha destacado Montse Tomé.

Sobre la posibilidad de ser ella quien se acerque a las León y Guijarro tras lo sucedido en la última concentración, la seleccionadora no se ha querido pronunciar, puesto que considera que «es un tema cerrado». «Son dos jugadoras importantes, me transmitieron lo que sentían y yo respeto su decisión de irse o de no estar. Se han dado pasos y no puedo decir nada más. Puedo convocar a las que quieran estar, que estén convencidas, tengan ganas de competir con la selección», ha puntualizado al respecto.

Los cambios de la RFEF

Tomé espera que los cambios estructurales que se han llevado a cabo en la Federación desde la última concentración sirvan para que todo vuelva a la normalidad: «Se han hecho cambios y creemos y queremos pensar en fútbol lo antes posible. Creo que la Federación está trabajando mucho en ese sentido. Queremos que las preguntas sean enfocadas al fútbol».

De quien ha evitado hablar Montse Tomé es de Jorge Vilda. La seleccionadora ha sido preguntada por el que fuera su predecesor en el cargo, que ha sido nombrado seleccionador de Marruecos recientemente. «No tengo nada que decir respecto a lo de Jorge», ha contestado.