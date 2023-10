Convocatoria de España en directo | Lista para la Liga Naciones de Montse Tomé en vivo

Montse Tomé ha dado su segunda lista al frente de España este miércoles 18 de octubre a las 16:00 horas, y a las 17:00 horas, la seleccionadora, comparecerá ante los medios. La selección española femenina se enfrentará a Italia y Suiza en los partidos correspondientes a la Liga de las Naciones en busca de sellar su permanencia en la Liga A y encarrilar su presencia en la fase final de esta competición, para prolongar el sueño de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lista de la selección española, en directo

Esther, Anna Torrodà e Ivana, novedades en la lista

Esther González, Ivana Andrés y Anna Torrodà son las otras tres novedades de la convocatoria de España para los partidos de la Liga de las Naciones. Las dos primeras regresan a la selección por primera vez tras el Mundial, mientras que Torrodà, futbolista del Valencia, debuta.

Vuelve Salma Paralluelo

Otra de las novedades de esta lista de Montse Tomé es el regreso de Salma Paralluelo, que se perdió la última convocatoria por lesión. La delantera fue una de las más destacadas en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Patri Guijarro y Mapi León siguen sin ir

Las dos grandes ausencias de esta lista son Patri Guijarro y Mapi León. Las futbolistas del Barcelona, que abandonaron la concentración anterior, se han quedado fuera de esta convocatoria y su regreso tendrá que esperar.

Jenni Hermoso vuelve a la selección

Ya es oficial, Jenni Hermoso ha entrado en la lista de 23 convocadas para los partidos de la Liga de las Naciones. La jugadora del Pachuca regresa a la selección española por primera vez desde el Mundial.

⭐️ ¡𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 PARA LOS PRÓXIMOS DUELOS! 🙌 La @SEFutbolFem se medirá a Italia y a Suiza en la #UWNL. ✈️ Ambos duelos se disputarán a domicilio.#JugarLucharyGanar pic.twitter.com/VDKGjhTE1X — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 18, 2023

A las 17 horas rueda de prensa de Montse Tomé

La seleccionadora española publicará en unos minutos la convocatoria para los partidos ante Italia y Suiza, y posteriormente, a las 17:00 horas hablará ante los medios.

📲 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢 I A las 16:00 horas, lista de @montse_tome para la #UWNL 🎙️ A las 17:00 horas, rueda de prensa. #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/lGfpkE8P4d — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 18, 2023

Jenni Hermoso podría volver a la lista

La seleccionadora española, Montse Tomé, dará hoy la lista de España para los partidos de la Liga de las Naciones femenina ante Italia y Suiza con la gran duda de Jenni Hermoso. El regreso de la delantera del Pachuca al combinado nacional es una posibilidad. En los últimos días se han aumentado los rumores sobre las opciones que tiene la jugadora de volver a una convocatoria con España por primera vez tras el Mundial.

En la pasada lista hubo bastante polémica porque la seleccionadora dijo que no la llamaban para protegerla, algo que a Jenni Hermoso no le sentó nada bien y se preguntó de qué o de quién quieren protegerla al no convocarla. Todo apunta a que la delantera será la gran novedad de la lista de Montse Tomé después de toda la polémica generada tras el Mundial por el famoso beso.

En lo deportivo, España afronta estos dos partidos de la Liga de las Naciones con el objetivo de conseguir otras dos victorias que le permitan llegar al último partido, ante Suecia, dependiendo de sí mismas para estar en la fase final de la competición. En el anterior parón ganaron a Suecia (2-3) y golearon a Suiza (5-0) a pesar de no haber entrenado prácticamente por haber estado negociando con el CSD y la RFEF los cambios que solicitaban para no abandonar la concentración.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para que el grueso de las jugadoras continuaran en la concentración a excepción de Patri Guijarro y Mapi León. Sin casi tiempo para entrenar, el equipo voló a Suecia para su debut en la Liga de las Naciones ante uno de las grandes selecciones del mundo, y lograron vencer. Cabe recordar que es vital quedar entre las dos finalistas de este campeonato, terceras si Francia llega a la final, para poder conseguir un billete para los Juegos Olímpicos de París.