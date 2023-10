Jenni Hermoso prepara su regreso a la selección

La vuelta de Jenni Hermoso con la selección está cada vez más cerca. Este próximo miércoles 18 de octubre, alrededor de las 16:00 horas, Montse Tomé tiene que dar la lista de convocadas para los partidos que debe disputar la selección española femenina primero en Salerno, ante Italia, y después en Zúrich, ante Suiza. Si nada se tuerce en las próximas horas, salvo giro radical de la situación, la internacional de Pachuca deba estar entre las citadas tras todo el revuelo generado tras el Mundial.

En los últimos días se han dado contactos, conversaciones, entre Jenni Hermoso y la Real Federación Española de Fútbol por este asunto y las sintonías son positivas por lo que su regreso con la selección es un hecho y está todo encaminado para que suceda siempre y cuando Montse Tomé la incluya en el listado, en base a sus decisiones técnicas y deportivas para la formación de la misma.

Este próximo miércoles 18 de octubre, a eso de las 16:00 horas, se debe conocer quiénes son las 23 futbolistas que conforman la convocatoria de Montse Tomé. Una hora más tarde, a las 17:00, la seleccionadora dará una rueda de prensa para desgranar todas sus decisiones. España disputa dos partidos de la UEFA Womens Nations League, el primero ante Italia el 27 de octubre y después ante Suiza el 31 de octubre.

Jenni Hermoso y la lista de la selección

Ya fue bastante sonada su ausencia en la primera convocatoria de Montse Tomé hace unas semanas. En su día, la nueva entrenadora de la selección no incluyó a Hermoso en la lista justificando que quería «proteger» a la futbolista, como afirmó en la posterior rueda de prensa tras la citada lista. De nuevo, de Tomé depende quiénes son las citadas para estos dos partidos correspondientes a la importantísima Nations League en la que hay en juego el billete a los Juegos Olímpicos de París que tanto anhelan las españolas.

«¿Protegerme de qué? ¿O de quién?», decía Jenni Hermoso en un comunicado que lanzó tras conocer que no estaba entre las jugadoras citadas, criticando la decisión de la Federación y de Montse Tomé: «Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con

jugadoras que han pedido ser NO convocadas». Ahora ya se estarían dando contactos entre la Federación y la futbolista, según informó AS.

Jenni Hermoso puede cumplir en estos dos próximos partidos su encuentro internacional número 106 y 107. Acumula actualmente 105, los que cumplió en la final de Sidney en el que España se proclamó campeona del mundo ante Inglaterra. La delantera del Pachuca suma 51 tantos con la selección, una media cercana al gol cada dos partidos. Se espera que sea clave en estos encuentros ante Italia y Suiza, partidos claves por la disputa del liderato del Grupo 4, donde las españolas son líderes tras vencer en las dos primeras jornadas a Suecia (2-3) y Suiza (5-0). El objetivo no es otro que la Final Four de la Nations League: una plaza en la final da billete para los Juegos Olímpicos.