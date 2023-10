La declaración de Jenni Hermoso ante la Fiscalía por el beso de Rubiales: «No me sentí respetada»

Se ha filtrado parte de la declaración de Jenni Hermoso ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez del pasado 6 de septiembre. La jugadora de la selección española aseguró que el beso no fue consentido y que no se sintió respetada. También dejó claro que «no merezco haber vivido todo esto» y que «se manchó su imagen». Además, la jugadora de Pachuca relató cómo vivió la situación y las consecuencias que ha tenido a nivel anímico tras el beso del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

“Cuando estábamos en la ceremonia de la entrega de medallas me pone la medalla. Yo saludo a la reina, abrazo a la hija y ya el siguiente era Rubiales. Yo le abrazo y lo primero que le digo al abrazarlo es ‘la que hemos liado’ y me pega un brinco sobre mí y me mantengo firme. A la que baja lo único que recuerdo es que me dijo ‘este mundia lo hemos ganada gracias a tí. Lo siguiente que recuerdo son sus manos sobre mi cabeza y el beso en la boca», dijo Jenni Hermoso en declaraciones ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez.

A la pregunta sobre si el beso fue consentido Jenni Hermoso dejó claro que no. «No. No me sentí respetada ni como jugadora ni como persona», dijo. «En ese momento yo no tuve tiempo para reaccionar. No me merezco haber vivido todo esto. Ha sido muy difícil no poder salir de casa. Me he tenido que ir de Madrid para no tener esa presión. ¿Por qué tengo que estar llorando en una habitación cuando yo no he hecho nada?», dijo Jenni Hermoso sobre el beso de Luis Rubiales ante la Fiscalía en su declaración oficial.

La declaración de Jenni Hermoso

«Mancharon mi imagen, yo sentí que a mí nadie me protegía. A mí me estaban pidiendo que yo les protegiera, que les ayudara, pero en ningún momento sentí que nadie me estaba protegiendo a mí», dijo Jenni Hermoso según recoge en exclusiva el programa de Telecinco Codigo 10.

«Estaba en shock. Un hecho histórico que nos ha costado la vida conseguirlo. En ningún momento me podía esperar que pasara eso. Por la adrenalina le abracé, era una persona de confianza y nadie se esperaría eso por muy espontáneo que fuera», dijo.

Además, la ex jugadora de equipos como Barcelona o Atlético de Madrid dio una versión en la que afirmaba que le avisaron para que bajara del autobús en pleno trayecto desde el estadio de Sídney hasta el aeropuerto. «Me empiezan a decir que baje, que baje rápido. Me enseñaron un escrito del que yo no dije ni una palabra. Me dijeron que había que quitarte hierro al asunto. Rubiales no vino a decirme qué tenía que poner en ese comunicado», añadió.

«No escribí ni dije una palabra de ese escrito. Yo dije que no y me dijeron, pero míralo que no va a pasar nada y eso se queda ahí para calmar a la prensa y yo dije, haced lo que queráis», relató Hermoso en su declaración, que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre en la sede de la Fiscalía General del Estado ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez.

Recordemos que la declaración de Hermoso es clave para que la Fiscalía actúe contra Rubiales. Según la jugadora, el antiguo presidente de la Federación habló con ella en el avión para realizar juntos un vídeo explicando lo sucedido, pero ella le respondió que ya le había avisado de todo lo que se iba a comentar sobre el asunto. Ahí fue cuando el de Motril se lo pidió por sus hijas.

«¿No vas a hablar conmigo aunque sea dos minutos por la confianza que tenemos?». Unas palabras que Hermoso puso en boca de Albert Luque, director de marketing de Rubiales, en una llamada de teléfono durante su estancia en Ibiza.

«Creo que no me merezco haber vivido todo esto. No podía salir de casa. Me fui de Madrid para no recibir la presión de gente que sólo quería hacerme daño. ¿Por qué tenía que estar llorando en mi habitación cuando no he hecho nada?», dijo entre lágrimas.

La declaración de la futbolista continuó emitiéndose en directo a través de la cadena nacional, un día antes del turno de Jorge Vilda, que también declarará este martes ante la Audiencia Nacional. Después de ser destituido el pasado 5 de septiembre, declarará ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Francisco de Jorge. Cabe recordar que el hermano de Hermoso aseguró ante el juez que recibió presiones por parte del entonces seleccionador nacional tras el beso de Rubiales, una versión que también corroboró la propia Jenni este lunes.