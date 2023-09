Montse Tomé: «No he sentido nunca que solicitaran mi destitución»

Montse Tomé compareció ante la prensa en la previa del partido que medirá a España contra Suiza en la Liga de las Naciones y se pronunció abiertamente sobre la posiblidad de su destitución. La seleccionadora se mostró con mayor confianza que en sus anteriores comparecencias. Destacó que la llamada de Víctor Francos le da «impulso», puesto que su continuidad estaba más que discutida después de lo ocurrido a lo largo de la semana. Sobre el señalamiento por parte del vestuario, ha destacado que no lo ha «sentido así nunca».

El presidente del CSD se ha puesto en contacto con ella para mostrarle, de una parte, el apoyo de la institución, algo que ha agradecido: «Nunca dudé de lo que sentía. Había tenido poco tiempo para preparar estos días, pero me sentía con confianza, fuerte y preparada, por estos cinco años con estas jugadoras. No esperábamos algo así y reaccionamos bien. Las palabras de Víctor Francos dan impulso».

Pese a ello, Tomé ha asegurado que nunca se ha sentido cuestionada por el vestuario: «Yo no lo he sentido así nunca, que fuera algo que se solicitaba. Quizás no logré transmitir lo que sentía, me sentí fuerte, con confianza, todo lo que está cerca del fútbol lo controlo mejor. Me dediqué a eso y quizás en mi primera rueda de prensa no transmití esa fuerza. Era un momento difícil, estábamos sufriendo y me dolía por ellas. Los resultados al final mandan y es parte de la profesión».

Después de la victoria ante Suecia en el estreno en la competición, la crisis de la selección femenina parece haber amainado. Al menos, momentáneamente. Algo que la propia entrenadora ha notado en la concentración en estos últimos días: «Durante los primeros días la sensación era rara, hemos logrado hablar y mirarnos, ser sinceras y dar un paso hacia adelante. Contamos con un tipo de jugadoras que son 100% profesionales y después de la victoria contra Suecia, las he visto con alegría».

Las jugadoras se pronuncian sobre la posible destitución Montse Tomé

En estos últimos días, muchas han sido las especulaciones sobre el futuro de Montse Tomé. Las jugadoras, como Alexia o Irene Paredes, han hablado acerca de ella, revelando que nunca han pedido destituciones de ningún entrenador. Al respecto, se ha pronunciado la técnica, señalando que espera que tras la concentración todo «vaya hacia adelante» y que «avance positivamente».

«Hemos crecido mucho en poco tiempo y evolucionado, pero esto ha pegado un cambio importante en pocos meses», ha señalado acerca de las mejoras que se han ido dando por parte de la RFEF en este tiempo. Ha confiado en que los cambios, incluidos los que solicitan las jugadoras, «avancen más deprisa», puesto que considera que «es un momento clave» para ello.

Suiza como match-ball

La seleccionadora no ha querido hablar sobre la posibilidad de que el encuentro ante Suiza sea tomado como un cara o cruz sobre su futuro. «Me gusta ser sincera, decir lo que siente y lo que piensa. Estamos preparadas para pensar en las claves para ganar a Suiza», ha destacado sobre el encuentro. Considera también que no será sencillo, como sucedió en el Mundial, donde España ganó 5-1 en octavos de final.

«Cada partido es un mundo y los rivales cambian. El 5-1 se dio así, este lo hemos preparado con la misma capacidad, las mismas ganas, pero con cosas diferentes, porque hemos analizado al rival en el último partido y prevemos un partido parecido», ha destacado.