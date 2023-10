La futbolista Jenni Hermoso autorizó sus declaraciones exculpando al que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, según tres testigos. La primera de ellas es la actual jefa de prensa del equipo femenino, Patricia Pérez, que ratificó ante el juez y en dos documentos internos de RFEF que Jenni dio su consentimiento. El segundo es el que entonces era director de comunicación de la RFEF, Pablo García Cuervo, que declarará el próximo 2 de noviembre como testigo y apoya esta versión, según ha podido saber OKDIARIO. Y la tercera es la directora de fútbol femenino, Ana Álvarez, que presenció cómo la futbolista aprobó la difusión del comunicado.

Los hechos se remontan al pasado 21 de agosto. La selección de fútbol femenina acababa de ganar el Mundial y los medios de comunicación se hacían eco de esta noticia. Pero no era la única. También comenzaban a preguntar sobre el beso del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la futbolista Jenni Hermoso durante la entrega de medallas. El equipo de comunicación decidió redactar un nota de prensa al ver el interés mediático suscitado. En dicho documento, incluyeron unas declaraciones de Hermoso quitándole hierro al hecho del beso, tal y como ella había expresado previamente en una entrevista con la Cadena COPE.

Todo ocurrió a la entrada de la terminal del aeropuerto de Sidney, donde las jugadoras, junto a miembros de la Federación y a sus familiares, se disponían a coger el vuelo de vuelta a Madrid. Tras bajar del autobús, Pablo García Cuervo, Patricia Pérez y Ana Álvarez le pidieron a Jenni Hermoso que leyera sus declaraciones para obtener su visto bueno. Y así fue. Según fuentes cercanas al caso, Jenni dio su consentimiento preguntando incluso si debía grabarse un vídeo contándolas. Los miembros de la Federación le dieron total libertad para filmarse. Finalmente, Hermoso decidió no hacerlo mientras autorizaba que se difundieran las declaraciones. El comunicado fue enviado al diario AS y a las agencias de noticias EFE y Europa Press.

Patricia Pérez admite el «ok»

La Audiencia Nacional continúa la instrucción del caso Rubiales analizando cada conversación que se produjo entre la jugadora y los altos cargos de la RFEF. Una de ellas es precisamente la que se produjo entre los responsables de comunicación de la Federación y Jenni Hermoso para aprobar las declaraciones de la futbolista.

Durante su interrogatorio, Patricia Pérez admitió ante el juez que Jenni Hermoso autorizó estas declaraciones. También lo hizo en el documento elaborado por el área de Integridad de la RFEF en el que se exculpaba a Rubiales. «Ya en el aeropuerto, viendo que la prensa preguntaba por el beso, desde el Departamento de Comunicación se propone a la jugadora sacar unas frases al respecto y, una vez aprobadas por su parte, se remiten a los medios de comunicación», explicó Patricia Pérez contestando a las preguntas que se incluyeron en este informe que consta en autos.

Asimismo, la jefa de prensa del equipo femenino también ratificó esta versión en su denuncia ante el área de compliance de la RFEF. En este documento, que también se ha incluido en el sumario, Patricia Pérez explica que Hermoso les comentó sobre las declaraciones «con cierto desdén, como con hartazgo»: «Que sí, que vale, que ok».

Jenni Hermoso en la Fiscalía

La propia Jenni Hermoso también aseguró que esta conversación existió en su declaración en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. «Para el autobús, se hace un silencio mortal y me dicen que baje rápido. Ni cogí mi mochila. Me enseñaron un escrito y me dijeron tenemos que poner algo y quitarle hierro al asunto. Yo dije: «pero por qué tengo que hacer esto. Pues haced lo que queráis», admite Hermoso ante la fiscal.

Sin embargo, carga contra ellos explicando que «no dijo ni una palabra de ese escrito, ni recordaba lo que decía ese texto. Algo de que eso no tenía más consecuencias, pero no era mío», asegura Jenni. Es importante reseñar que en el caso de los gabinetes de prensa es común que las declaraciones sean redactadas por el propio equipo de comunicación y las autorice la persona a la que se las atribuyen. Y así fue el caso de Hermoso. Sin embargo, ella declara en la Fiscalía que «se estaba sintiendo obligada a hacer algo y coaccionada», aunque admite que «ellos (las personas que le mostraron el comunicado) son trabajadores y tenían que hacer esto».

El próximo 2 de noviembre será el turno del entonces director de comunicación de la RFEF, Pablo García Cuervo, que ratificará al juez el mismo relato que ya ofreció la actual jefa de prensa del equipo femenino, Patricia Pérez.