Jenni pidió al juez que no dejara a Rubiales vender su casa para que no peligrara la indemnización

La acusación particular que ejerce Jenni Hermoso pidió como medidas cautelares reales el embargo de los bienes de Luis Rubiales, de lo que se derivaría la prohibición de vender su casa. El abogado de Hermoso solicitó esta medida al juez instructor de la causa, Francisco de Jorge, para garantizar las futuras responsabilidades civiles y pecuniarias derivadas del delito. Sin embargo, el juez rechazó esta petición, a pesar de haber escuchado la declaración de Jenni Hermoso ante la Fiscalía, en la que dijo sentirse víctima de un presunto delito de agresión sexual y coacciones.

OKDIARIO ha accedido al sumario del Caso Rubiales, del que se desprende que la acusación particular, a través del abogado de Jenni Hermoso, Ángel Chavarría, pidió el embargo de los bienes de Luis Rubiales para prohibir la venta de sus propiedades. En ese momento, Rubiales estaba a punto de materializar la venta su piso de Madrid por un valor de 2,5 millones de euros. Se trata de un piso en la calle Ferraz (Madrid), que ya ha conseguido vender a pesar de que el abogado de Hermoso pidiera al juez su embargo.

Según reza el sumario en posesión de este periódico, el objetivo del embargo era «garantizar la responsabilidad patrimonial derivada del delito, y que se evite cualquier tipo de alzamiento». Así, Luis Rubiales podría hacer frente a una futura indemnización en caso de que el magistrado De Jorge lo considerase tras la declaración de Jenni Hermoso. También pedían que se evitara así un posible delito de alzamiento, que consiste en cualquier acción de un deudor dirigida a la sustracción u ocultación de su patrimonio.

Rubiales responde

Luis Rubiales trató de defenderse de esta petición de la acusación particular que se produjo tras la declaración de Jenni Hermoso. El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) manifestó a través de su letrada, Olga Tubau, que si su casa estaba en venta era porque se quería ir a Granada, donde tiene otros proyectos para salir adelante.

Además, Rubiales apeló al mantenimiento económico de sus tres hijas para oponerse a la adopción de cualquier medida real y patrimonial. «El investigado manifiesta que el piso en venta no está libre de cargas. Ahora no tiene salario, y en cierto tiempo no va a poder asumir esas cargas. Piensa en sus hijas y en él mismo. Y si se queda en Madrid no podría salir adelante», explicó la abogada de Rubiales en su escrito remitido al juez.