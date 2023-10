Lo que tienen que hacer Mapi León y Patri Guijarro para volver con la selección femenina

La situación del fútbol femenino español se ha normalizado después de un mes más que convulso. La convocatoria de Montse Tomé a Jenni Hermoso ha cerrado una crisis que quedó casi resuelta tras las dos victorias de España en el último parón. La seleccionadora quiere zanjar el tema cuanto antes, pero aún queda un frente abierto: la situación de Mapi León y Patri Guijarro en la selección femenina. Las dos abandonaron la última concentración y para volver a ser convocadas tendrán que ser ellas quienes den el paso.

Cuando se las convocó tras el Mundial, las dos jugadoras –ausentes por voluntad propia durante un año– se negaron a seguir: «No son las maneras ni las formas, no estamos en condiciones de volver, es un proceso». Se marcharon tras la cumbre celebrada con la Federación y el Consejo Superior de Deportes, al asegurarse que no se les aplicaría la Ley del Deporte y que, por tanto, no serían sancionadas. Un mes después y a pesar de los cambios realizados en la Federación, su situación parece ser la misma.

Desde la RFEF nadie se ha puesto en contacto con ella y todo apunta a que no lo harán. Al contrario de lo que hicieron Montse Tomé y su staff con Jenni Hermoso, en el caso de Mapi León y Guijarro no será igual. La seleccionadora entiende que lo de la delantera de Pachuca era un caso «especial», mientras que con las del Barça, las que no quieren acudir son ellas.

«Ellas han mostrado su postura y no hay mucho más que decir, los cambios están ahí», apuntó de forma contundente la seleccionadora tras dar a conocer que ninguna de las dos estarán en los partidos de Liga de las Naciones ante Italia y Suiza. Además, reveló que no habían «sabido nada más» al respecto. De sus palabras se desprende que, si Mapi y Guijarro quieren volver, deberán ser ellas quienes se pongan en contacto con la Federación para trasladar su deseo de regresar a la selección femenina.

La RFEF ha cedido ante las jugadoras

Desde que explotó la crisis en la Federación tras el beso de Rubiales a Jenni Hermoso, desde el organismo que rige nuestro fútbol han accedido a realizar cambios importantes en su estructura. Algo que reclamaban las jugadoras y que desde que Pedro Rocha tomara el mando se han ido sucediendo. Todas las internacionales que se han pronunciado han valorado positivamente el trabajo realizado por la RFEF en este último mes, pero para Mapi León y Patri Guijarro parece no haber sido suficiente.

Los acuerdos a los que se llegaron en Oliva, en los que la Federación se comprometió a hacer cambios, sirvieron para que todas las jugadoras allí presentes diesen su voto de confianza y decidieran quedarse. Algo que no pasó con las dos futbolistas del Barcelona, que optaron por volver a casa y no estar en los dos importantes duelos de España ante Suecia y Suiza que servían para acercar la clasificación para los Juegos.

Esos cambios, finalmente, se han ido sucediendo. De hecho, comenzaron a darse horas después de que finalizase la cumbre, con el despido de Andreu Camps, que era la mano derecha de Rubiales. Desde entonces, no han parado. Montse Tomé destacó que el compromiso de la Federación es claro, como se ha visto, y pese a ello no se han tenido más noticias de Mapi León y Patri Guijarro.