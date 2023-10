La jefa de prensa de la RFEF admite que firmó «lo que quiso» en el informe para exculpar a Rubiales

La jefa de prensa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Patricia Pérez, admite que le dejaron firmar «lo que quisiera» en su exculpación a Luis Rubiales. Lo hace en una carta en la que expone cómo se elaboró el informe de integridad que ella firmó y que exculpaba a Luis Rubiales por el polémico beso. Este documento llegó hasta el área de compliance [cumplimiento legal] de la Federación que ha remitido la misma a la Audiencia Nacional. Ahora, esta carta –en la que reconoce que le dejaron ajustar su versión hasta tres veces– forma parte del sumario del caso Rubiales en posesión de este periódico.

El escándalo del beso de Luis Rubiales fue tal que la maquinaria de la RFEF se puso en marcha para elaborar un informe desde el área de integridad recabando las versiones de los testigos del suceso. Patricia Pérez fue una de las que firmó este documento y OKDIARIO publicó en exclusiva su testimonio en el que exculpaba a Luis Rubiales. Sin embargo, días más tarde, Patricia denunció «presiones» a la hora de redactar este documento en una carta enviada al área de compliance de la RFEF.

Este periódico ha tenido acceso a ese texto en el que Patricia Pérez hace una cronología de los hechos: «El miércoles 23 de agosto, recibo una llamada de Enrique Yunta, mi subdirector en el Departamento de Comunicación, para decirme que debo ir a la Federación urgentemente a declarar en el departamento de Integridad. Le transmito mi contrariedad y le pregunto por qué debo ir yo a declarar. Pregunto, sorprendida, si voy a estar sola con Integridad. Me dice que lo han solicitado y que me va a enviar preguntas que van a hacerme para que pueda ir escribiendo mis respuestas», explica Pérez. Y prosigue: «Tras enviarle las respuestas por Whatsapp para agilizar tiempos, él me dice que solo faltaría mi firma y así podría irme rápidamente de vacaciones».

La jefa de prensa explica que luego la reunión se celebró en el despacho del entonces presidente. Allí, se encuentra con nueve personas entre las que estaba el padre de Rubiales, un amigo de la infancia y altos cargos federativos. «Intentan, entre todos, de forma reiterada, buscar frases mías para incluir en mi informe. […] Al ver bastantes cosas con las que no estaba de acuerdo, le digo a Yunta que quiero quitarlas. Cojo el portátil y empiezo a borrar cosas, mientras ellos seguían hablando de otros temas. […] Imprimo hasta tres versiones porque ninguna me convencía. Finalmente, firmo la que se acercaba más a mi escrito inicial. Pablo García Cuervo, al verme agobiada, me dice que haga lo que quiera».

Jenni Hermoso dio el «ok»