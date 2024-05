La decadente Liga de Tebas cae a su escalafón más bajo en Europa desde 1998

No corren buenos tiempos para la Liga de Javier Tebas. Hace tan solo un par de semanas, el Clásico del fútbol español destapó una de las mayores carencias de las que adolece la competición que no es otra que contar con la tecnología de gol. Todo el que fue preguntado durante aquellos días no dio crédito al hecho de que una competición tan potente como la española, con clubes tan dominantes en Europa, pueda estar tan atrasada tecnológicamente con respecto al resto de grandes ligas.

A esto ahora se le une la pérdida de la segunda plaza de la liga española en el ránking FIFA en detrimento de la Serie A italiana que ha completado el ‘sorpasso’ que se venía aventurando en las últimas campañas. Este hecho no sucedía desde 1998, es decir, hace 26 años que la Liga española no figuraba ni en el número 1 ni en el número 2 del ránking establecido por la UEFA.

La distancia que separa a ambas competiciones es de menos de 300 puntos, muy exigua, pero suficiente para reflejar lo que era un secreto a voces desde hace varios años: la Liga española está perdiendo presencia en Europa, tanto en Champions, como en Europa League y Conference mientras que la italiana se está recuperando a pasos agigantados de la gran crisis que atravesó la pasada década.

Para que la liga presidida por Tebas volviese a ocupar la segunda plaza antes del final de la presente temporada el Real Madrid tendría que ganar su decimoquinta Copa de Europa y que los equipos italianos que quedan en liza no sumen una victoria y un empate en lo que queda de competiciones europeas. Es decir, la Fiorentina en Conference League y la Roma y Atalanta en Europa League tienen la llave para que el fútbol italiano se mantenga por delante del español en este curso 23/24.

El conjunto de Florencia tiene que viajar a Brujas la próxima semana para hacer buena la victoria cosechada en la ida por 3-2 y asegurarse un puesto en la final de la Conference League. Mientras, la Roma tendrá que ir con todo a remontar al BayArena del Leverkusen ya que los de Xabi Alonso consiguieron salir del Olímpico de Roma con un resultado más que favorable gracias al 0-2 obtenido.

Por su parte, la Atalanta deberá ganar en casa frente al Olympique de Marsella para deshacer el empate a uno de la ida en tierras francesas y poder llegar a la final donde, presumiblemente, le esperará el campeón de la Bundesliga y equipo invicto hasta el momento: el Bayer Leverkusen.

❌ A día de hoy, #LaLiga deja de ser la 2ª mejor competición europea a nivel de clubes al verse superada por la Serie A italiana. No sucedía desde hace 26 años. España lleva en el #top2 del ranking de países a 5 años desde 1998. Solo si el @realmadrid gana la Champions y los… pic.twitter.com/N2rNjFjhjR — GRADA B pro (@GradaBpro) May 2, 2024

Alemania acecha a la Liga de Tebas

Pero la pérdida de la segunda posición no es el único problema para Javier Tebas y su competición, que ve cómo la Bundesliga le ha recortado puntos hasta colocarse a menos de 3.000 gracias a la aparición de dos equipos teutones en las semifinales de la Copa de Europa (Bayern de Múnich y Borussia Dortmund) y a la que más que probable clasificación del Leverkusen de Xabi Alonso para la final de la Europa League.

Mientras, la Premier League continúa liderando la clasificación de manera holgada, con más de 15.000 puntos de coeficiente de diferencia con la Serie A a pesar de que esta temporada se ha quedado sin representación en las semifinales de la Champions League tras la eliminación del Manchester City y del Arsenal en la ronda de cuartos de final.