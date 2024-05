El gran fracaso continental de la Liga de Tebas

La Liga de Tebas no tendrá la próxima temporada 2024-25 un equipo más en la Champions League. Había esa posibilidad, la UEFA regaló dos plazas más a las mejores ligas de Europa este año en su nuevo formato de Copa de Europa, pero los equipos españoles (salvo el Real Madrid) demostraron que no están a la altura del primer nivel continental. La Liga se estrelló este año en una preocupante temporada que deja al fútbol español en muy mal lugar.

Ya es oficial que Italia y Alemania serán los dos países que consiguen una plaza extra en Champions. Tanto de la Serie A como de la Bundesliga irán cinco equipos a la próxima edición de la Copa de Europa, en la que participarán 36 equipos (cuatro más que ahora) y de las que dos plazas, estas que ganan Italia y Alemania, se conseguían por el desempeño de los equipos de una liga en competiciones europeas.

Y ahí es donde la Liga de Tebas ha fracasado por completo. Este ha sido uno de los peores años de las últimas décadas en Europa. Y eso que la temporada empezaba muy bien, con ocho representantes en los tres torneos continentales, cinco de ellos en Champions League. Pero el desempeño de todos, a excepción del Real Madrid, ha sido muy pobre, lejos de la élite, lo que ahora penaliza a la liga española.

Con el cambio de formato de la Champions, la UEFA decidió que dos cupos serían ocupados por dos equipos de las dos mejores ligas de la temporada anterior. Esa era la gran lucha de esta temporada que está cerca de acabar y todas las competiciones de la UEFA sumaban. Existe un ranking de puntos en el que la participación de los equipos de un país se van sumando (y se hace una media) en función de sus resultados en Champions, Europa League y Conference League.

Y el fracaso de la Liga de Tebas ha sido notorio. Ya se venía viendo todo el año, especialmente tras las fases de grupos de estos torneos, pero este miércoles se confirmó de forma oficial con la última plaza otorgada a la Bundesliga. Así, de Italia y Alemania irán cinco equipos, todo un regalo (trabajado por ellos) para estos países, mientras que en España irán los cuatro de siempre.

Más cerca de la liga checa que de la italiana

Además de que la liga española no haya conseguido esa plaza extra para Champions, el problema es que no se llegó a acercar nunca. Su puntuación le descartó más rápidos y la Liga de Tebas estuvo más cerca de la liga de Bélgica, de República Checa o la de Turquía que la Premier, la Serie A o la Bundesliga. Italia tiene ahora una puntuación media de 19,428, mientras que Alemania suma 18,357. Inglaterra se quedó a las puertas de esta plaza extra y tiene 17,375 puntos, penalizado por no tener equipos ya en Champions y por la pujanza de los alemanes. La victoria del Borussia Dortmund al Paris Saint-Germain certificó este hecho. Francia, por cierto, también supera con 16,083 puntos a España, que tiene 15,437 puntos.

La temporada de los equipos de la Liga en Europa ha sido muy pobre. Sólo el Real Madrid -otro año más- salvó la cara de un torneo cuyos equipos no fueron competitivos en las competiciones europeas. En Champions, Atlético y Barcelona llegaron a cuartos, pero sólo el equipo campeón de la competición 14 veces llega a semifinales. Atlético y Barça quedaron eliminados con derrota, que no es lo mismo que irse al menos con un empate, que sí suma. Además, en Champions antes se quedaron por el camino la Real Sociedad, que fue eliminada por el Paris Saint-Germain en octavos, y el Sevilla, que hizo una muy mala primera fase y quedó cuarto en su grupo.

En Europa League, la segunda competición por importancia del fútbol europeo, tuvo la Liga dos representantes. Uno, el Betis, cayó en la fase de grupos incapaz de superar al Sparta de Praga checo y al Rangers de Glasgow escocés. Se fue a Conference League, donde en la primera ronda que jugó fue eliminado por el Dinamo de Zagreb croata. En esta competición Osasuna también tuvo plaza, pero fue eliminado en la previa por el Brujas belga, por lo que la Liga de Tebas no tuvo ni representantes en este torneo desde el inicio. El otro equipo en Europa League, el Villarreal, sí fue campeón de grupo, pero en la primera eliminatoria que tuvo fue goleado por el Olympique de Marsella en la ida (4-0) y el intento de remontada en la vuelta se quedó a medio camino (3-1).

Esto es muy relevante, ya que en este ranking se cuenta el global de equipos que juegan. Por ejemplo, de España sólo uno (el Real Madrid) queda vivo de los ocho que empezaron las competiciones continentales. Italia, que no tuvo a equipos ni en cuartos de Champions, lidera la tabla porque sí tuvo más presencia en los otros dos torneos y sigue teniendo tres equipos en semifinales (la Roma y la Atalanta en Europa League y la Fiorentina en la Conference).