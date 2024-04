La Liga de Tebas se queda sin killers.

Que la Liga española pasa por uno de sus peores momentos a nivel deportivo en los últimos años es una auténtica perogrullada. La salida de Cristiano Ronaldo y Leo Messi en 2018 y 2021 respectivament evidenció la falta de talento goleador en comparación con el resto de liga europeas. Y es que desde 2019, el fútbol español no sabe lo que es llevarse la Bota de Oro. Esta temporada, como no iba a ser de otra forma, la Liga coloca a su primer hombre en la lista de máximos goleadores en el decimotercer puesto con Jude Bellingham, que no es ni delantero.

Si no ocurre nada extraño, Harry Kane logrará en los próximos meses la Bota de Oro tras un primer año espectacular en el Bayern de Munich. A día de hoy, el delantero inglés suma 31 goles, lo que suponen 62 puntos en el ránking por este galardón. Le sigue Kylian Mbappé con siete dianas menos y en tercer lugar aparece Guirassy también con 24 goles y en cuarta posición está Lautaro Martínez con 23.

Como decimos, desde 2019 la Liga española no logra llevarse la Bota de Oro siendo Leo Messi el último en lograrlo. Y es que entre 2009 y 2019, España contó con los mejores delanteros del mundo. Todo comenzó con Diego Forlán y después apareció el dupolio entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi, y la aparición de otro gran killer como Luis Suárez.

Pero el año de la pandemia todo cambió. En 2020, Ciro Immobile se llevó el premio de máximo goleador, los dos años siguientes (en 2021 y 2022) fueron turno para Lewandowski en el Bayern de Munich, mientras que la temporada pasada fue Erling Haaland el que se convirtió en el killer europeo con 36 goles en la Premier League.

Y esta temporada, en el ránking de goleadores de la Bota de Oro, hay que bajar hasta el decimotercer puesto para poder ver al primer jugador de la Liga española. Jude Bellingham, con 16 goles y 32 puntos, es el máximo goleador de la competición española junto a Dovbyk. Por delante tiene a otros jugadores como Guirassy del Stuttgart o Lois Openda del RB Leipzig.

El Real Madrid salvará la Liga

La Liga, presidida por Javier Tebas, verá como el Real Madrid -uno de sus grandes enemigos- le hace un favor en todos los aspectos a partir de la próxima temporada. Primero a nivel deportivo, pues la llegada del francés cambiará el paradigma del conjunto blanco dentro de la propia competición. Desde que el todavía jugador del PSG se enfunde la camiseta blanca, el club de Chamartín pasará a ser el gran favorito, año a año, a llevarse el título. Esto generará una gran competencia con el Barcelona y Atlético de Madrid que beneficiará a la competición.

Además, el Real Madrid colocará a su gran estrella en la lucha por los grandes premios individuales en la próxima década, tanto el Balón de Oro como la misma Bota de Oro que el fútbol español no consigue desde hace cinco años. Por otro lado, a nivel económico. La llegada de Mbappé al Real Madrid traerá consigo grandes patrocinadores para formar parte de la Liga, pues la estrella francesa es imán de contratos millonarios y televisivos en su país.

Kylian Mbappé, como ya ha venido demostrado los últimos años en el Paris Saint-Germain, es todo un goleador. Y de eso mismo se encargará en el Real Madrid, de poder ayudar al equipo en la consecución de los grandes títulos, pero él también desea y quiere levantar sus primeros galardones individuales como el Balón de Oro o la propia Bota de Oro, que se le ha resistido en la liga de su país.

Así está la lucha por la Bota de Oro 2024

Harry Kane: 31 goles (62 puntos) Kylian Mbappé: 24 goles (48 puntos) Serhou Guirassy: 24 goles (48 puntos) Lautaro Martínez: 23 goles (46 puntos) Lois Openda: 21 goles (42 puntos) Erling Haaland: 19 goles (38 puntos) Akor Adams: 22 goles (36.5 puntos) Amahl Pellegrino: 25 goles (36,5 puntos) Vangelis Pavlidis: 25 goles (36,5 puntos) Ollie Watkins: 18 goles (36 puntos) Luuk De Jong: 24 goles (36 puntos) Kevin Denkey: 24 goles (36 puntos) Jude Bellingham: 16 goles (32 puntos)

Últimos ganadores de la Bota de Oro