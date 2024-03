Southgate pide a Bellingham que cambie el chip con Inglaterra: «Aquí no puede jugar de falso nueve»

Gareth Southgate, entrenador de la selección inglesa, ha pedido a Jude Bellingham que cambie el chip cuando se concentre con Inglaterra ya que allí no podrá jugar como «falso nueve», que es a su juicio lo que hace en el Real Madrid. Southgate ha convocado a Bellingham para los dos próximos compromisos de Inglaterra.

El combinado británico se medirá a Brasil el 23 de marzo y a Bélgica el 26, ambos duelos en el estadio de Wembley de Londres, y para estos dos encuentros amistosos de preparación a la Eurocopa estará Bellingham. Como era de esperar, Southgate ha convocado al que es su mejor jugador.

En el anuncio de la lista para esos dos partidos el seleccionador inglés habló del futbolista del Real Madrid y le pidió que cambiara su forma de pensar en el ámbito futbolístico. La razón es que allí, en la selección, no podrá jugar como lo hace en el Real Madrid.

«Respecto a Jude, claramente está jugando como falso nueve en el Real Madrid, así que necesitamos un equilibrio entre donde lo está haciendo bien con algo diferente también», dijo Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra desde 2015.

Soutghate avisa a Bellingham

Así, Southgate vino a decir que tiene ese pequeño problema en la posición de Bellingham porque él no dejará que esté en esa posición de falso nueve en la que, a su juicio, se desempeña en el Real Madrid. La duda respecto a la posición de Bellingham ha vuelto a la selección inglesa por la ausencia de uno de los pivotes favoritos, Kalvin Phillips, que se ha caído de la lista por su bajo rendimiento en el West Ham United.

Cabe recordar que Jude Bellingham llegará a estos dos partidos de su selección sin haber jugado los últimos encuentros de Liga por su sanción por la expulsión en Mestalla. Esa roja que le mostró Gil Manzano por protestar el escándalo de la última jugada le costó un castigo de dos partidos, cumplido ante el Celta y este próximo sábado ante Osasuna.

Lo más llamativo de la convocatoria de Inglaterra, que es una de las selecciones favoritas para la próxima Eurocopa que se juega este verano, es la no presencia de Ben White, lateral derecho del Arsenal, que ha renunciado a la selección inglesa hasta nueva orden.

White no ha ido a la selección desde que abandonara el Mundial de Qatar por razones que no se especificaron y no ha entrado, pese a su gran momento en el Arsenal, en la lista de Inglaterra. «El director deportivo del Arsenal nos llamó la semana pasada y nos dijo que Ben no quiere venir por el momento», ha dicho Southgate.

Convocatoria de Inglaterra

Porteros: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defensas: Jarrad Branthwaite (Everton), Ben Chilwell (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City).

Centrocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Ajax), James Maddison (Tottenham Hotspur), Declan Rice (Arsenal).

Delanteros: Jarrod Bowen (West Ham United) Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Múnich), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)

Todos los futbolistas convocados están citados el martes 19 de marzo para preparar los dos partidos amistosos en Wembley.