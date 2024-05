La UEFA hace campaña por el Bayern y ‘celebra’ su victoria en los penaltis contra el Real Madrid en 2012

La UEFA se ha hecho viral con una publicación a través del perfil oficial de la Champions League en el que recordó la victoria del Bayern ante el Real Madrid en la dramática tanda de penaltis de la edición de 2012. Todo después del empate del martes en el Allianz Arena y a pocos días de que el próximo miércoles se decida la eliminatoria en el partido de vuelta que se disputará en el Santiago Bernabéu.

La UEFA ha entrado en juego antes del partido más importante de la temporada para Real Madrid y Bayern como paso previo a la final de la Champions League que se disputará en Wembley el próximo sábado 1 de junio. Después del empate entre ambos en la ida del Allianz, los de Ancelotti y Tuchel se lo juegan todo a un partido que la organización que rige el fútbol europeo se ha encargado de calentar.

Todo ha ocurrido durante la mañana de este martes y en las redes sociales, donde el perfil oficial de la Champions League ha publicado un vídeo de la dramática tanda de penaltis en la que el Real Madrid cayó ante el Bayern de Múnich en la semifinales de la edición de 2012, edición que se saldó con título del Bayern ante el Borussia Dortmund también en el estadio de Wembley.

En aquel trágico partido, el Real Madrid se presentó en el partido de vuelta del Bernabéu con el objetivo de remontar un 2-1 adverso con seguido en el partido de ida y pronto se puso dos goles arriba para dar la vuelta a la eliminatoria. Un gol de Robben en los últimos minutos llevó el partido a una trágica tanda de penaltis en la que el equipo de Mourinho, que ese año ganó la Liga de los récords, cayó derrotado ante los alemanas.

La UEFA se recreó publicando a través de sus medios oficiales aquella famosa tanda en la que el Bayern se llevó la victoria después de los fallos de Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos. Después de iniciar la tanda dos goles abajo y que Casillas detuviera dos penaltis, el central andaluz mandó un penalti a las nubes que finalmente le acabó costando la eliminación al equipo por entonces dirigido por José Mourinho.

🎥 2012 semi-finals shoot-out: When Bayern won on penalties at the Bernabéu…#UCL pic.twitter.com/ohF1sJHdx1

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2024